Seis veces más agua subterránea que embalsada en la cuenca Galicia-Costa

Más de 300.000 surgencias naturales, 314 captaciones de agua mineral, miles de pozos caseros... Los ejemplos del uso del agua subterránea en Galicia son casi tantos como los años que lleva explotándose este recurso natural y renovable. De hecho, con él se abastecían ciudades como Santiago, Pontevedra o Vigo hasta no hace tanto tiempo, cuando las administraciones decidieron apostar por las aguas superficiales, mayormente embalsadas. Sin embargo, los efectos del cambio climático, como periodos de sequía más frecuentes y prolongados, forzaron a la Xunta a mirar de nuevo al subsuelo para estudiar parte de esos acuíferos subterráneos con el fin de complementar el abastecimiento de la población en caso de necesidad.

Sobre la realidad de lo que se esconde bajo tierra no existe un 100% de certeza, pero sí la suficiente para afirmar que el agua subterránea es «un recurso renovable muy abundante y que se puede aprovechar en la medida que se necesite para abastecimiento porque en muchas situaciones será una opción más favorable a nivel económico, social y ecológico».

La reflexión es de Juan Ramón Raposo, ingeniero agrónomo, experto en hidrogeología y autor de la única tesis doctoral en Galicia que cuantifica los recursos hídricos subterráneos de la demarcación Galicia-Costa. En 2013, él puso cifras a esas reservas subterráneas, que son mucho mayores que la capacidad de agua embalsada con las presas al 100%. En concreto, 4.427 hectómetros cúbicos (hm3) por año frente a la capacidad máxima de los pantanos, que es de 684 hm3, seis veces menos. Pero ahora que están a menos de la mitad de sus reservas, la cantidad de agua subterránea en Galicia-Costa sería 14 veces mayor que la que hay disponible en superficie.

La tesis de Raposo actualizaba así los datos de otros estudios más antiguos. Uno de 1991 cifraba esas reservas subterráneas en unos 2.000 hm3, cifra que después se actualizó en informes de 2009 y 2011 a 3.000 y 3.500 hm3. «La tendencia es que, a medida que se va estudiando más, la cantidad de agua es mayor», destaca Raposo.

Por otra parte, Galicia vivió el verano más cálido de la historia y uno de las más secos, con un 62% menos de lluvia para esa época del año. Y el otoño, que debería traer borrascas y ríos crecidos, arranca con temperaturas más propias de los meses de junio o julio y con un mapa meteorológico donde las precipitaciones han dejado de ser la rutina. La situación de déficit hídrico en la comunidad gallega es tal que la Xunta acordó ayer ampliar la prealerta por escasez moderada de agua a dos nuevos sistemas: el del río Verdugo —que incluye la ría de Vigo y la de Baiona— y el de la Costa de Pontevedra. Se suman así a los concellos por los que discurre el río Lérez, en Pontevedra; el río Grande, en Camariñas, y el río Anllóns, hasta Arteixo. En total, 45 municipios afectados, desde Vigo a Arteixo, pasando por Sanxenxo, Moaña o Camariñas.