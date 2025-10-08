«Las redes nos dan pistas lingüísticas de la depresión»

¿Qué sucedería si un chatbot lanzase un aviso ante una conducta alarmante o suicida en redes? «Aumentaría la prevención y acercaría la atención psicológica», declara Miguel Anxo Pérez Vila (A Coruña, 1997), ingeniero del Centro de Investigación en TIC (CITIC) y creador de una inteligencia artificial (IA) capaz de detectar conductas depresivas a través de las redes sociales. «Las listas de espera en el sistema sanitario público, el consecuente colapso de la atención médica, y los precios que muchos no se pueden permitir, suponen una barrera a la hora de ir al psicólogo», indica este ingeniero coruñés. Este «acceso blindado» a la salud mental en España es lo que llevó a Pérez Vila a elaborar este proyecto, que acaba de ser galardonado como la Mejor Tesis Doctoral de 2024.

¿Cómo puede una inteligencia artificial adivinar conductas depresivas en una red social?

Esto es posible, también, gracias a trabajos anteriores en el campo de la psicolingüística y más ámbitos de la medicina, en los que se evidenció que, muchas veces, para reflejar una enfermedad mental, la manera en que hablamos o la forma en la que escribimos puede reflejar estos estados mentales. Aprovechando estos estudios previos y el boom de las redes sociales, donde afloran todas estas expresiones a través del lenguaje y el comportamiento, sobre todo entre los jóvenes, decidimos tirar por ahí. Hoy en día, en el contexto actual, escribir un post en cualquier red social para desahogarse es mucho más accesible que pedir cita en el psicólogo.

¿Con un post se puede saber si alguien tiene depresión?

Así es. Las redes nos dan pistas lingüísticas y contextuales de la depresión. Ahí entra esta idea de analizar lo que escribe la gente en redes y poder detectar síntomas tempranos, aunque en nuestro caso nos enfocamos, de momento, en la depresión. Mediante algoritmos como ChatGPT, tras filtrar esa información recogida de las redes, podemos justificar y entender esos mensajes.

La raíz de su tesis aborda una problemática cada vez más a la orden del día, que se analiza también en otros trabajos de investigación. ¿En qué se basa la suya?

A diferencia de otros laboratorios e investigaciones que simplemente determinaban «depresión» o «no depresión», nos basamos en la metodología clínica. Analizamos indicadores de síntomas, conocidos en el campo clínico y que están relacionados con la depresión, como la falta de sueño, por ejemplo, viendo que un usuario publica de madrugada muchas veces; de energía; desesperanza; pensamientos suicidas, etc... Entonces, lo que hacemos es, con técnicas de inteligencia artificial y de Big Data, analizamos todas las publicaciones de los usuarios e intentamos acumular la evidencia de estos síntomas. A su vez, en base a este análisis, priorizamos a los usuarios en función de ciertos niveles depresivos. También podemos evaluar qué usuarios corren más riesgo.

¿Quién recurriría a este servicio: el enfermo o el psicólogo?

La idea es que esta metodología la aplique el propio usuario o que la aplique un psicólogo para detectar qué personas serían de riesgo o no. A nivel de aplicaciones, puede estar presente en grandes compañías de redes sociales, del estilo de Meta. Por ejemplo, si Instagram detecta que un usuario transmite mensajes con tendencia a la depresión o al suicidio, esta IA avisa a la propia plataforma de que realmente ese usuario puede tener signos peligrosos de padecer algún tipo de trastorno mental. También busca ser un recurso para la comunidad científica, por ejemplo, en estudios poblacionales.

¿Cómo garantiza que no se estigmatice a una persona calificada como «de riesgo»?

Eso es un problema a nivel ético. Nuestros métodos nunca son para etiquetar a nadie ni para estigmatizar, sino para detectar señales explicables y priorizar ayuda cuando realmente parece que alguien podría necesitarla.

Suena casi invasivo...

En efecto, puede sonar muy invasivo que tú estés usando las redes sociales y, de repente, te llegue un aviso de que Instagram ha detectado que puedes tener ciertas tendencias, por ejemplo, suicidas. Esto siempre asusta un poco. Sería interesante que el sistema sanitario público pudiera integrarlo, ya que está totalmente desbordado a nivel de enfermedades mentales hoy en día. Así, se podría detectar que hay alguien con enorme riesgo de padecer una enfermedad mental y comunicárselo a su entorno, familiares, amigos, también a su médico de cabecera, etcétera, para que puedan gestionar esta problemática de una manera mucho menos invasiva, mucho más ética y mucho más, por así decirlo, fácil de llevar.

¿Durante su desarrollo observó alguna tendencia predominante en los usuarios gallegos?

El impacto lo medimos comparándonos con las colecciones de otras universidades y laboratorios de investigación, y la mayoría están en inglés. Estamos intentando adentrarnos en territorio autonómico, pero es complicado. Galicia tiene una población bastante envejecida que no externaliza esos síntomas. Muchas personas que puedan padecer estas enfermedades mentales y que están ocultas, por así decirlo, son ancianas y esas conductas están relacionadas con síntomas de soledad, por ejemplo. Es un reto tratar de analizarlo a través de su huella digital y ver cómo podemos abordarlo.