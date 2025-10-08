Francisco Conde, nuevo presidente de la Comisión de Defensa del Congreso
REDACCIÓN
Santiago
La Comisión de Defensa del Congreso eligió ayer al diputado gallego y exconselleiro de la Xunta Francisco Conde López, muy próximo a Alberto Núñez Feijóo, como nuevo presidente de la Comisión de Defensa, a propuesta del PP.
Conforme al reparto de las mesas y presidencias de comisión pactado a principios de legislatura, la dirección de la Comisión de Defensa quedó en manos del PP, que escogió al expresidente valenciano Alberto Fabra, pero éste decidió renunciar en septiembre para evitar dudas sobre su imparcialidad al saberse que su hijo trabaja en una empresa del presidente de Indra.
Francisco Conde ya presidía la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de la Unión Europea.
