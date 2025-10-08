Encuentran el cuerpo sin vida de un vecino junto a su tractor en Lugo
El suceso ocurrió en la localidad de Cervantes
El cuerpo sin vida de un vecino junto a su tractor fue encontrado a última hora de este martes en el municipio lucense de Cervantes.
Fue pasadas las 21.00 horas cuando el 112 Galicia recibió un aviso de los voluntarios de Protección Civil de Cervantes sobre la supuesta desaparición de un vecino que se había ido a una finca a trabajar con el tractor.
Los voluntarios localizaron al hombre fallecido al lado de su vehículo agrícola y, además de profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, fueron movilizados agentes de la Guardia Civil.
Las causas del suceso están pendientes de ser esclarecidas, aunque las primeras observaciones no apuntaban a un accidente con el vehículo, sino más bien a una indisposición o una caída.
