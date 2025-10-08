Este curso se hará una red de concellos contra el acoso escolar
REDACCIÓN
La Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) definieron ayer la puesta en marcha de una nueva red de ayuntamientos unidos contra el acoso escolar, que comenzará a funcionar a lo largo de este curso en el marco del ‘Plan integral contra el acoso y el ciberacoso escolar’ de la comunidad.
Es por ello que ayer el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, se reunió con el presidente da la federación, Alberto Varela, en un encuentro destinado a cerrar los detalles de la futura red de concellos. De este modo, la Xunta sostiene que la nueva red permitirá «articular recursos, compartir buenas prácticas y ofrecer un apoyo coordinado tanto a los centros educativos como a las familias y al alumnado, garantizando una intervención más rápida y efectiva» en los casos de acoso que se detecten en el sistema educativo de la comunidad. Se trata de una actuación enmarcada en el ‘Plan integral contra el acoso e el ciberacoso escolar’.
En la reunión, a la que también asistió la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, se manifestó la necesidad de trabajar de manera coordinada entre las administraciones para la «buena convivencia en los centros educativos».
