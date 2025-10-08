El alcalde de Chantada corta un discurso sobre Gaza: «Cuando sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya dirigirá el pleno»

La tensión instalada en la política española en los últimos años hace que, con frecuencia, la cortesía parlamentaria salte por los aires. Sin ir más lejos, este martes, llegó a los titulares el rifirrafe entre el presidente del Senado, Pedro Rollán, con la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Poca cosa, comparado con lo ocurrido en la última sesión plenaria del Concello de Chantada.

El regidor de la localidad lucense, Manuel Lorenzo Varela, del PP, decidió interrumpir al portavoz de Por Chantada, Antom Fente, cuando este defendía una moción para condenar el «genocidio» de Israel en Gaza. Con tono tranquilo, el veterano político conservador pronunció una frase abrupta, ajena a los usos del debate democrático: «Quien dirige el pleno soy yo, cuando usted sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya lo dirigirá usted».

El pleno, que se celebró el pasado jueves, aunque su difusión se produjo este martes por parte de la Cadena Ser, se desarrollaba con normalidad cuando el concejal del grupo opositor tomó la palabra para defender que Chantada condenase las actuaciones de Israel contra los palestinos. El regidor, 25 años con el bastón de mando en dos etapas distintas, mostraba notables signos de desinterés, que se transformaron en síntomas de nerviosismo cuando empezó a agitar sus gafas.

A los seis minutos de intervención se le agotó la paciencia a Manuel Lorenzo Varela. Golpeó la mesa con la palma de la mano y cortó a Antom Fente: «Vaya acabando, que ya está bien. El tiempo se está alargando». El edil opositor reaccionó extrañado, pidiendo explicaciones por la interrupción. Al tratar de retomar su alocución aludió a la concentración que estaba convocada ese mismo día, lo que el alcalde volvió a aprovechar para invitarle a finalizar: «Pues acabe cuanto antes para poder asistir».«Podríamos hacer un receso para ir», le replicó el concejal de Por Chantada.

Antom Fente, entonces, opinó que parecía que al alcalde no le interesaba el asunto a debatir:

—No es que no me interese, pero hay cosas que está diciendo con las que no estoy de acuerdo.

—Pero cuando usted dice cosas con las que no estoy de acuerdo ni lo interrumpo ni...

—Pero quien dirige el debate soy yo. Cuando usted sea alcalde, que no lo será en la puta vida, ya lo dirigirá usted. De momento, lo dirijo yo.

—Yo creo que mi tono está siendo de respeto y educación y el suyo...

Ahí el alcalde lo volvió a interrumpir y dio por terminado su turno de palabra, que pasa al concejal del PSOE. Luego, el regidor esgrimió que le parecía una «aberración» llevar una moción de esas características al pleno de Chantada, tumbada por la mayoría absoluta del PP. En todo caso, defendió el plan de paz pactado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Israel, Benjamin Netanyahu y también negó que se esté produciendo un genocidio en Gaza.