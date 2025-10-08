Hasta 60 millones de crédito para explotaciones agrícolas
Los préstamos van de 30.000 a 250.000 euros
REDACCIÓN
Vigo
La Xunta ha activado un instrumento financiero con seis millones de euros para dotar de liquidez al sector agrario gallego, movilizando hasta 60 millones en préstamos. Facilita crédito en condiciones ventajosas para proyectos viables, destinados a modernización de explotaciones y a inversiones productivas que mitiguen el cambio climático, optimicen recursos, promuevan eficiencia energética y bienestar animal, con importes de 30.000 a 250.000 euros por beneficiario.
