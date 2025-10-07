Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El TSXG confirma 3 años de cárcel por agredir a dos peregrinos

REDACCIÓN

Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña contra un ciudadano italiano por una violenta agresión ocurrida en Santiago el 5 de agosto de 2023.

Según la resolución, el hombre golpeó un coche, rompió el parabrisas y profirió amenazas en español e italiano. Posteriormente atacó a varios peregrinos: lanzó a una mujer contra un escaparate y dejó inconsciente a otro tras golpearle en la cara y pisarle la cabeza. El agresor huyó, pero fue localizado escondido en un garaje. El TSXG desestimó los recursos y confirmó que atentó contra la integridad de las víctimas, aunque descartó condenarlo por tentativa de homicidio.

