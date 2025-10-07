El TSXG confirma 3 años de cárcel por agredir a dos peregrinos
REDACCIÓN
Vigo
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña contra un ciudadano italiano por una violenta agresión ocurrida en Santiago el 5 de agosto de 2023.
Según la resolución, el hombre golpeó un coche, rompió el parabrisas y profirió amenazas en español e italiano. Posteriormente atacó a varios peregrinos: lanzó a una mujer contra un escaparate y dejó inconsciente a otro tras golpearle en la cara y pisarle la cabeza. El agresor huyó, pero fue localizado escondido en un garaje. El TSXG desestimó los recursos y confirmó que atentó contra la integridad de las víctimas, aunque descartó condenarlo por tentativa de homicidio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante
- En directo | El Foro La Toja explora el nuevo orden mundial
- La Fiscalía, obligada a intervenir en 75 casos graves de acoso escolar en un año
- El tráfico en las carreteras autonómicas crece a su nivel más alto en 14 años
- El Gobierno reformará las oposiciones de los altos funcionarios: pros y contras del nuevo sistema
- Opositores piden transparencia en la convocatoria de Vigilancia Aduanera
- Educación gastará 50 millones más en cotizaciones con los nuevos profesores