Otra protesta contra Altri tomará las calles de Santiago el 14 de diciembre

La Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA), así como el resto de asociaciones y colectivos que integran la mesa de coordinación nacional contra Altri, convocan una «gran manifestación nacional» el próximo 14 de diciembre en Santiago contra el proyecto que se quiere instalar en Palas de Rei (Lugo). La movilización coincidirá con el aniversario de la celebrada el 15 de diciembre de 2024 «y en la que más de 100.000 personas llenaron la Praza do Obradoiro al grito de ‘Altri Non’».

El presidente de Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, y el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, llaman a la sociedad gallega a «seguir movilizándose» para reclamar a la Xunta que «deniegue ya» todo el expediente para autorizar el proyecto de Altri en Palas. En este contexto, Rubido defiende que «fue la movilización histórica del pueblo gallego la que hizo que Altri se quedase fuera del Perte de descabornización y de las ayudas públicas de 250 millones de euros que demandaba».

En esta línea, se muestra convencido de que esta nueva movilización convocada para el 14 de diciembre «puede dejar a Altri fuera definitivamente de la planificación eléctrica, la captación de agua y la autorización ambiental integrada de la Xunta». «Estamos en un punto de inflexión, de ahí la importancia de esta movilización y de hacer el 14D una movilización histórica en la Praza do Obradoiro que sirva para que la Xunta deniegue definitivamente este proyecto», asevera Rubido.