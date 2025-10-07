Una educación «superior», pero con matices

¿Para qué sirve la educación superior? La UE apuesta por ella al juzgar clave su papel en la «configuración de economías sostenibles y resilientes y en la creación de una sociedad más ecológica, inclusiva y digital», además de entenderla como una vía para contar con una población «comprometida» y que participe «en la vida democrática». Es por eso que los países miembros se han fijado como meta lograr que en 2030 al menos un 45% de sus jóvenes hayan estudiado un ciclo de FP de grado superior o hayan pasado con éxito por la universidad. Galicia no tiene que preocuparse por cumplir con el objetivo, porque un 53% de su población en esas edades disponen de esa formación, 8 puntos por encima de lo mínimo.

Forma parte, según la UE, de las 84 regiones que pasan el filtro, tras un análisis de 242 territorios de los que existen datos disponibles relativos a 2024. No obstante, incluso entre las que ya «aprueban», habría diferencias y Galicia, en el puesto 47, no llega al listón que apunta la UE para calificar a las alumnas aventajadas: las que tienen al menos un 57,5% de jóvenes formados en educación terciaria.

Los 25 territorios con más formación

Cuando la UE se refiere a los 25 territorios más aplicados, señala que el grupo incluye varias regiones y polos económicos caracterizados por «universidades de alta calidad y centrados en la investigación y la innovación». Más en detalle, explica que forman parte de las regiones líderes las capitales de once países, entre ellos la de España, con Madrid, donde el porcentaje de jóvenes con educación terciaria alcanza el 58,6%. Pero resalta asimismo, dentro de España, otras seis autonomías, que tendrían en común el estar agrupados en el norte, indica la UE, y una «especialización», entre otras actividades, en «fabricación avanzada» e «industria del automóvil».

La situación en España

Pese a esa segunda alusión, Galicia no se encuentra entre ellas, ya que se queda 4,5 puntos por debajo del corte del 57,5%. De hecho, Galicia y Aragón son las únicas comunidades del norte de España que no llegan a ese umbral, aunque Galicia se queda más cerca de la marca (53% frente al 47,7 por ciento alcanzado por Aragón).

Si las comunidades del norte de España logran los mejores datos, es el País Vasco quien lidera en el Estado y de hecho se hace con el cuarto puesto de la tabla europea (con un 67,8% de jóvenes con estudios superiores). A continuación vendrían Cantabria (61,9%), Navarra (60,4%), Madrid (58,6%), Asturias (58%), La Rioja (57,7%) y Cataluña (57,5%). Los datos más bajos los anotan las comunidades del sur y Aragón, aunque todas ellas han cumplido ya el objetivo de la UE para 2030. Solo Murcia (41,6%) tiene esa tarea pendiente.