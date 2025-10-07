El BNG demanda el traspaso a Galicia de la gestión de los tres aeropuertos

El BNG solicitará de manera formal la transferencia a Galicia de sus tres aeropuertos —los de Santiago, Vigo y A Coruña— por una cuestión de «eficiencia, eficacia, planificación y de país», y no por «capricho político». Así lo destacó ayer la líder de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón, quien advirtió de que la comunidad «no puede permitir que —las tres terminales— pierdan peso» y «el futuro no puede estar permanentemente en la queja de qué mal lo hacen desde Madrid».

Por eso, el Bloque presentará una proposición de ley orgánica de transferencia a Galicia de los tres aeropuertos de interés general, y espera «que tenga la unanimidad de la Cámara». De ser así, «supondría un paso muy importante en el autogobierno», subrayó.

Los nacionalistas apuestan por un modelo «descentralizado» que equipara con «la mayoría» del entorno y resaltan que se trata de una «cuestión de sentido común», para que los aeropuertos estén «al servicio de Galicia y no del centralismo». Según incidió Pontón, el traspaso de esta competencia es «de interés estratégico para Galicia», primero por el papel que cumplen en las rutas internacionales de personas y mercancías y segundo por su rol en el desarrollo económico.

«En la actualidad sufrimos un modelo centralista que da un papel secundario a la red aeroportuaria gallega», denunció.

El BNG critica también que en la actualidad los aeropuertos gallegos «no cuentan con una estrategia coordinada para desarrollar una red de enlaces», ya que «Aena sitúa Madrid como elemento central y los demás son dependientes». «Esto nos está penalizando a la hora de establecer un sistema de rutas», ahondó la portavoz nacional del Bloque. Según datos de Aena, en 2024 las tres terminales sumaron 5,9 millones usuarios, «lejos de la capacidad que tienen» que, según ha afirmado, es de hasta 3 millones de pasajeros más.