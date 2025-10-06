El PPdeG pide a Sánchez que no suprima paradas de bus
Los populares presentaron enmiendas a la nueva ley de movilidad sostenible que se vota el miércoles
REDACCIÓN
La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, exigió ayer al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que blinde por ley «no desconectar» a Galicia y «cese en sus pretensiones de aislar a más de 130.000 gallegos del rural» al eliminar paradas de autobús, horarios y frecuencias.
Según detallaron los populares gallegos, la nueva ley de movilidad sostenible será votada el próximo miércoles en el Congreso y el PP presentó diferentes enmiendas con el objetivo de «frenar este despropósito» y que los vecinos de los 22 ayuntamientos gallegos afectados «no pierdan» su servicio de transporte público.
«El PSOE y el BNG tienen la oportunidad de apoyar estas enmiendas porque, de los contrario, estarán avalando que Sánchez siga desconectando Galicia», apuntó Paula Prado durante su visita a Guitiriz.
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- En directo | El Foro La Toja explora el nuevo orden mundial
- «Hay que reforzar con más horas las matemáticas y reformular los temarios»
- El tráfico en las carreteras autonómicas crece a su nivel más alto en 14 años
- Opositores piden transparencia en la convocatoria de Vigilancia Aduanera
- El Gobierno reformará las oposiciones de los altos funcionarios: pros y contras del nuevo sistema
- Educación gastará 50 millones más en cotizaciones con los nuevos profesores
- Las ‘mates’, un problema complejo