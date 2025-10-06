El PPdeG pide a Sánchez que no suprima paradas de bus

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, exigió ayer al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que blinde por ley «no desconectar» a Galicia y «cese en sus pretensiones de aislar a más de 130.000 gallegos del rural» al eliminar paradas de autobús, horarios y frecuencias.

Según detallaron los populares gallegos, la nueva ley de movilidad sostenible será votada el próximo miércoles en el Congreso y el PP presentó diferentes enmiendas con el objetivo de «frenar este despropósito» y que los vecinos de los 22 ayuntamientos gallegos afectados «no pierdan» su servicio de transporte público.

«El PSOE y el BNG tienen la oportunidad de apoyar estas enmiendas porque, de los contrario, estarán avalando que Sánchez siga desconectando Galicia», apuntó Paula Prado durante su visita a Guitiriz.