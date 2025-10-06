Uno de cada cinco muertos en carretera estaba usando el móvil

Es el copiloto más letal en las carreteras gallegas. Uno de cada cinco muertos en la red viaria de Galicia el año pasado —en concreto el 22% de las víctimas mortales— se quedaron en el asfalto por una distracción provocada por el teléfono móvil. No fue la velocidad ni el alcohol. Fue un mensaje, una llamada o una pantalla encendida en el momento equivocado.

Con el vehículo en marcha, cualquier distracción puede tener un desenlace fatal, tal y como reflejan las estadísticas de Tráfico cada año. Desde 2017, en las carreteras gallegas ya no es el exceso de velocidad ni el consumo de alcohol la principal causa de la siniestralidad, sino que los despistes, con el uso del móvil a la cabeza, son el factor concurrente de una salida de vía mortal, una colisión o un atropello. Para tratar de frenar las distracciones al volante —el uso del teléfono o de otros dispositivos electrónicos, encender o apagar un cigarrillo o la fatiga—, la DGT pone en marcha esta semana una campaña especial de vigilancia en las carreteras de todo el país.

«Solo fue un segundo». Es la excusa que escuchan a diario las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico cuando interceptan a un conductor con el móvil en la mano. Con este operativo de control se busca concienciar de que detrás de cada víctima hay una llamada que no debía hacerse o un mensaje que podía esperar. Y es que, aunque un segundo parezca insignificante, apartar la mirada de la carretera durante un tiempo fugaz puede acabar con el vehículo siniestrado. A modo de ejemplo: a 120 kilómetros por hora, un coche recorre 33 metros por segundo.