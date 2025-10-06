Calvo defiende la postura del PP en la guerra en Gaza: «Queda alistarnos en el frente»

«Solo nos queda alistarnos en un frente que se pueda llegar a constituir. Yo creo que somos bastante claros en que apoyamos desde el primer momento el paro de todas las acciones que lleva a cabo Israel. Condenamos esas acciones, pedimos que haya un proceso de paz, que se llegue a una solución». Con esas palabras defendió ayer el presidente del PP en A Coruña y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, la postura del PP sobre la ocupación israelí en Palestina, en una entrevista realizada en la Cadena Ser.

El popular consideró, así, que la postura de su partido acerca de esta cuestión «está bastante clara». Otra cosa, añadió, es ser «el primero encabezando una protesta». A renglón seguido, apuntó que el debate del genocidio radica en que el PSOE y, «sobre todo la izquierda», se dedica a «poner trampas, cortinas de humo encima de la mesa» para que «se hable de eso y no se hable» de «todos los problemas», en referencia a las causas judiciales abiertas contra la mujer del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

«Creo que lo que les interesa es centrarse en debates estériles y nosotros de eso vamos a pasar. Dijimos en todas las declaraciones que condenamos todo lo que hizo Israel y queremos que haya un proceso de paz», repitió Calvo. Así las cosas, al ser preguntado sobre si él cree que lo que sucede en Palestina es un genocidio, el conselleiro de Presidencia remarcó que «no tiene capacidad» para poder determinar ciertas cosas, pero «sí cree» que es una situación «totalmente injusta e Israel tiene que parar».

Calvo sustituirá, además, desde hoy y «durante unos días» al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El mandatario autonómico pasará «unos días de descanso, sin actividad pública», después de que en agosto cancelase sus vacaciones familiares por la oleada de incendios que afectó a Galicia.