El servicio de hospitalización a domicilio atendió a 7.000 pacientes

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó ayer la labor del servicio de hospitalización a domicilio, que en 2024 atendió a más de 7.000 pacientes. Se trata, celebró en un homenaje al personal jubilado del servicio, de uno de los mejores programas de atención domiciliaria a nivel nacional y una de las prestaciones mejor valoradas de la sanidad púbica de la comunidad.