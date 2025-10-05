El servicio de hospitalización a domicilio atendió a 7.000 pacientes
REDACCIÓN
Santiago
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó ayer la labor del servicio de hospitalización a domicilio, que en 2024 atendió a más de 7.000 pacientes. Se trata, celebró en un homenaje al personal jubilado del servicio, de uno de los mejores programas de atención domiciliaria a nivel nacional y una de las prestaciones mejor valoradas de la sanidad púbica de la comunidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- Las herencias de viviendas, tabla de salvación de 1.400 hijos cada mes
- En directo | El Foro La Toja explora el nuevo orden mundial
- «Hay que reforzar con más horas las matemáticas y reformular los temarios»
- Opositores piden transparencia en la convocatoria de Vigilancia Aduanera
- Las enfermeras ya concentran cuatro de cada diez consultas en los centros de salud gallegos
- Las ‘mates’, un problema complejo
- Alberto Rodríguez, enfermero: «Además de sanitarios, somos una conexión importante de los pacientes con la sociedad»