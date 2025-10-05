Rueda se reúne con el embajador británico para estrechar lazos comerciales

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió el pasado viernes, en el marco del Foro La Toja que se celebra en O Grove, con el embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, para tratar ámbitos relacionados con el impulso al turismo, las relaciones comerciales y los intereses para el sector pesquero gallego en ese país.

En la reunión, Rueda le trasladó que, a pesar de los desafíos del Brexit, las empresas gallegas reforzaron su estrategia de internacionalización y mantuvieron la competitividad en ese mercado.

De esta forma, según indicó la Xunta, de enero a julio de 2025, Galicia exportó al Reino Unido un 10,7% más que el mismo período del año anterior.

Este mercado británico presenta oportunidades para empresas de sectores como la automoción y componentes, agroalimentario y bebidas, moda y textil, naval, y energías renovables y transición verde. En la reunión, también abordaron la importancia de los caladeros británicos para la flota pesquera gallega.

Además, el presidente de la Xunta invitó al embajador a visitar Galicia en el próximo Xacobeo 2027.