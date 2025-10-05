Galicia se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria

Las calles de Santiago amanecieron este sábado llenas de sandías, fruta que, en todo el mundo, se ha convertido en el símbolo de la resistencia palestina.

El genocidio en Gaza ha despertado a la sociedad gallega que a estas horas inunda la capital en una multitudinaria manifestación, convocada bajo el lema ‘Galicia con Palestina. 2 anos de xenocidio, 77 anos de ocupación’.

"Netanyahu, asesino", "Palestina vencerá", "As saccións a Israel, onde están que non se ven", "Israel asasina, Europa patrocina". Son solo algunos de los cánticos que a estas horas se escuchan en el centro de la ciudad, en el que se han concentrado miles de personas.

La protesta, tal y como explicó la entidad convocante, la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina, tiene como objetivo principal demandar el cese inmediato de los ataques y el bloqueo de ayuda humanitaria. Busca, además, denunciar la “inacción” de la comunidad internacional.

"Lo que reclama, no Hamás, sino el pueblo palestino, es una solución para parar este genocidio. No se trata solo de parar el genocidio, porque es una fase más de un periodo que dura 77 años, sino que reclamamos que termine la ocupación en Palestina", explicaron desde la Coordinadora al inicio de la movilización.

Autobuses fletados procedentes de localidades de las cuatro provincias han llegado a una manifestación en la que no se entiende de edades, y es que niños y mayores gritan al unísono por Palestina.

Fuerzas políticas presentes

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió "romper todas as relacións diplomáticas e económicas co Estado criminal de Israel", al tiempo que destacó o "orgullo dunha cidadanía galega que non cala ante o xenocidio". Además, cargó contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que pidió que "rectifique" y se ponga "do lado do sentir maioritario do pobo galego".

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, señaló que "hay que posicionarse en el lugar responsable". "Es un clamor que le llega a la gente que sufre el genocidio, pero también a los genocidas", zanjó.