La fuga a la carrera de una vaca en San Froilán deja una mujer herida grave
Está ingresada en la UCI
Otra menor también sufrió daños leves
El tradicional desfile de ganado de razas autóctonas gallegas celebrado este domingo en Lugo, con motivo de las fiestas de San Froilán, se vio alterado por un incidente que dejó dos personas heridas. Una vaca se soltó al final del recorrido en la Praza Maior, lo que provocó que un buey se alterase y, aunque seguía sujeto por la cuerda, embistió accidentalmente a una mujer y una niña.
La menor sufrió daños leves al caerse debido al susto provocado por el animal. Peor parada salió la mujer, de 31 años, que tuvo que ser evacuada al Hospital Universitario Lucus Augusti, donde quedó ingresada en la UCI.
La estampida del animal generó momentos de tensión entre los asistentes y movilizó a efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos de Lugo y miembros de la Cruz Roja, que atendieron a las víctimas en el lugar.
