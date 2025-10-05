El Foro La Toja apuesta por reafirmar la democracia y el pluralismo político

Tras tres jornadas de ponencias y diálogos, el presidente del comité organizador del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, Carlos López Blanco, incidió en la necesidad de «reafirmar los principios que inspiran este foro», entre los que citó la democracia representativa, el pluralismo político o la gobernanza global.

«El mantenimiento del estado social europeo debe basarse en el esfuerzo», dijo tras varios días de ponencias, en las que se trataron temas como la economía estratégica, el populismo o la guerra en Ucrania. López Blanco hizo, así, un repaso por todos los diálogos de una edición que, apuntó, «ha sido difícil». «Este año hemos tenido dos elefantes en la habitación, ninguno de estos temas estaba en la agenda: China y la regulación europea», sostuvo.

Además, puso deberes a Europa, que «tiene que aprender a ser egoísta y no esperar a que el trumpismo escampe». Defendió, asimismo, la presencia del exministro israelí y que se dialogue ante la «crispación».

López Campos cedió, al final de su intervención la palabra al presidente de Hotusa, Amancio López Seijas, el «verdadero artífice del Foro», quien agradeció a todos los ponentes su presencia y al comité organizador su trabajo.