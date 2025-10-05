La DGT inicia en Galicia una campaña especial para controlar las distracciones al volante

La Delegación del Gobierno en Galicia ha informado del inicio este lunes de una campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) centrada en el control y la vigilancia de las distracciones al volante, principal causa de los accidentes de tráfico en las carreteras desde 2017.

La iniciativa, que se prolongará hasta el domingo 12 de octubre, será llevada a cabo por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en colaboración con las policías locales de los ayuntamientos que se sumen al operativo.

Según detalló la Delegación del Gobierno, la campaña se reforzará especialmente en las carreteras convencionales y en los tramos más peligrosos, y contará con la coordinación de las Jefaturas Provinciales de Tráfico, que emplearán el máximo número de medios humanos y materiales disponibles. Además, cuando sea posible, los paneles de señalización variable y las pantallas de los vehículos oficiales avisarán a los conductores de la presencia próxima de controles.

El principal propósito de esta actuación es concienciar a los conductores del riesgo que suponen las distracciones, responsables del 22% de los accidentes mortales registrados en Galicia en 2024, según los datos de la DGT.

Entre los factores más habituales destacan el uso indebido de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, auriculares o pantallas, así como la fatiga o falta de atención durante la conducción.

En el último año, las autoridades formularon en Galicia 8.153 denuncias por distracciones al volante, un 4,5 % más que en 2023, cuando se registraron 7.801 sanciones. La mayoría de ellas estuvieron relacionadas con el uso del móvil mientras se conduce.

Resultados del año pasado

Durante la campaña similar celebrada en octubre del año pasado, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron 51.124 vehículos en las carreteras gallegas y formularon 1.327 denuncias, más de 500 de ellas por utilizar el teléfono móvil de forma indebida.

Tráfico busca así reducir la siniestralidad y fomentar una conducción más segura y responsable, recordando que apartar la vista de la carretera, aunque sea por unos segundos, puede tener consecuencias fatales.