Alumnos de Vigo registran la primera patente de Formación Profesional

El conselleiro y los alumnos, ante su invento. | FdV

REDACCIÓN

Santiago

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, participó ayer en Ourense en la presentación de la primera patente registrada por el Centro de Innovación de la FP Eduardo Barreiros, desarrollada por alumnado del Centro Integrado Valentín Paz Andrade, de Vigo. Se trata de Netclean, un sistema autosuficiente de limpieza de fosas sépticas en entornos rurales que nació en el marco del certamen InnovaTech FP.

Según destacó el conselleiro, esta patente representa «un gran hito de la FP, de los estudiantes que la crearon» y del centro Eduardo Barreiros, «el principal motor de la vanguardia asociado a estas enseñanzas», con «el equipo y el personal necesario para hacer realidad este tipo de iniciativas» presentadas desde otros centros.

