Alumnos de Vigo registran la primera patente de Formación Profesional
REDACCIÓN
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, participó ayer en Ourense en la presentación de la primera patente registrada por el Centro de Innovación de la FP Eduardo Barreiros, desarrollada por alumnado del Centro Integrado Valentín Paz Andrade, de Vigo. Se trata de Netclean, un sistema autosuficiente de limpieza de fosas sépticas en entornos rurales que nació en el marco del certamen InnovaTech FP.
Según destacó el conselleiro, esta patente representa «un gran hito de la FP, de los estudiantes que la crearon» y del centro Eduardo Barreiros, «el principal motor de la vanguardia asociado a estas enseñanzas», con «el equipo y el personal necesario para hacer realidad este tipo de iniciativas» presentadas desde otros centros.
- Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar
- Las herencias de viviendas, tabla de salvación de 1.400 hijos cada mes
- En directo | El Foro La Toja explora el nuevo orden mundial
- «Hay que reforzar con más horas las matemáticas y reformular los temarios»
- Opositores piden transparencia en la convocatoria de Vigilancia Aduanera
- Las enfermeras ya concentran cuatro de cada diez consultas en los centros de salud gallegos
- Las ‘mates’, un problema complejo
- Alberto Rodríguez, enfermero: «Además de sanitarios, somos una conexión importante de los pacientes con la sociedad»