Vivenda confía en que el Gobierno ceda y acepte cambios en el nuevo plan estatal

Habrá Plan de Vivienda con el beneplácito o no de las comunidades autónomas. Así se lo trasladó ayer la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a los consejeros autonómicos del ramo. Eso sí, llegará con retraso, pues no se aprobará en Consejo de Ministros hasta diciembre y después habrá que firmar los correspondientes convenios con cada autonomía lo que tardará otros 5 ó 6 meses más.

La cuestión es si ese documento que se aprueba gusta o no a las comunidades. Las del PP son especialmente críticas con el plan. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, es, sin embargo, optimista. Fuentes de la Xunta confían en que el Gobierno ceda, al menos, a dos de las alegaciones presentadas por Galicia.

La Xunta reclama que se concedan ayudas para incentivar la promoción privada de viviendas, no solo en régimen de alquiler, sino también de compra y desde el Ejecutivo gallego percibieron que el Gobierno ve con buenos ojos este cambio.

También piden que se habiliten ayudas para urbanizar suelo, no solo por parte de las administraciones públicas, sino también por parte de promotores privados, otra medida que consideran que puede tener cabida en el nuevo plan.

Aún así, estas dos propuestas no son las únicas alegaciones presentadas por la Xunta. Desde Vivenda también demandan más «flexibilidad» a la hora de aplicar el plan, dado que las comunidades aportan hasta el 40 por ciento de la financiación. Desde la Xunta critican que el documento les fije desde los procedimientos de contratación de obras o como baremar las ayudas y que incluso les obligue a avisar al Ministerio de cualquier inauguración que realicen bajo pena de cortarles los fondos.

La extrema rigidez en las convocatorias de ayudas podría, según advierten fuentes de la Xunta, entorpecer el desarrollo de programas como «Fogar Vivo» para movilizar viviendas vacías. El Plan de Vivienda contempla un plan similar pero más restrictivo, que podría no funcionar en Galicia.