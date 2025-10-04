Opositores piden transparencia en la convocatoria de Vigilancia Aduanera

En un contexto de lucha contra el narcotráfico y de grandes alijos recientes en Galicia —la comunidad con más kilómetros de costa de la península— que evidencian la labor de Vigilancia Aduanera, salta a la palestra una nueva reivindicación del colectivo de aspirantes al servicio, dependiente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La «Plataforma de Opositores del Servicio de Vigilancia Aduanera», integrada por opositores de las especialidades de Investigación y Marítima —muchos de ellos gallegos—, denuncia la «falta de transparencia» e «irregularidades» detectadas en la última convocatoria de acceso al cuerpo celebrada en Madrid. Parte de los aspirantes acaban de presentar un recurso de alzada.

En Galicia, el personal de vigilancia aduanera en servicio asciende a 333 personas, de las cuales 198 son agentes —la categoría que afecta a la citada oposición—, repartidos entre 82 de investigación y 116 marítimos, según fuentes del servicio consultadas.

El motivo principal de la protesta de los aspirantes es que el Tribunal Calificador ha dejado sin cubrir 70 de las 160 plazas ofertadas en la especialidad de investigación, el 44% del total. Lo consideran una situación «sin precedentes» e insisten en que no ha sido explicada oficialmente. «El año pasado se cubrieron las 260 plazas ofertadas; este, solo 90», lamenta la Plataforma, que reclama conocer la nota de corte y los criterios de corrección aplicados.

Los opositores aseguran que el Tribunal no ha publicado ni facilitado los criterios de valoración, las plantillas correctoras ni las calificaciones completas, lo que consideran una vulneración de los principios de transparencia, objetividad y seguridad jurídica. Además, denuncian que algunos aún desconocen su nota y que no se atendieron las impugnaciones sobre preguntas mal formuladas.

«La falta de criterios públicos y objetivos impide defender nuestras calificaciones», sostienen los afectados (son unos 65), que se han movilizado con sindicatos. Una de las afectadas relata también el coste personal y económico del proceso: desplazamientos a varios exámenes, academias, material y tiempo de preparación.

Ante esta situación, la Plataforma ha presentado un recurso de alzada a nivel estatal y solicita una revisión independiente de los exámenes y la publicación de las notas. Por último, la cobertura íntegra de las 160 plazas convocadas. En Galicia, la CIG ha pedido información sobre el procedimiento a la dirección de la Agencia Tributaria. Mientras, el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT) denunció que la AEAT llegó a plantearse cubrir solo 30 plazas en esta oposición y calificó de «surrealista» que justificara los resultados aludiendo a una supuesta mala preparación de los opositores. CCOO y UGT reclaman explicaciones y una corrección transparente. Así, desde la Plataforma aseguran que continuará sus acciones, incluso en los tribunales.