Los médicos paran para pedir un estatuto propio: «Es explotación»
Los sindicatos cifran el seguimiento en un 90% y la Xunta, en un 26,5%
REDACCIÓN
Centenares de facultativos salieron ayer a la calle en las cuatro provincias gallegas, con protestas ante distintos centros hospitalarios, secundando la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos en demanda de un estatuto médico que regule sus condiciones laborales, bajo el lema «No es vocación, es explotación».
Según los sindicatos, el seguimiento rondó el 90%, aunque según la Xunta la cifra es mucho más baja: un 39,04% en el turno de mañana y un 13,9% en el de tarde, dando un total de 26,5%. Afectó, en todo caso, a 336 cirugías, 5.995 consultas hospitalarias y 615 pruebas diagnósticas. Al respecto, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, mostró su «máximo respeto» a la huelga, si bien no coincidió con la necesidad de un estatuto propio: «Lo que importa es que la singularidad que tienen los médicos se vea recogida», aseguró.
