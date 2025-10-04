Innovación a favor del negocio del pino

La innovación forestal promete ser la clave para asegurar la rentabilidad del monte gallego, y no solo por su capacidad de mejorar la producción, sino también por las posibilidades que ofrece ante la expansión de plagas como el nematodo, cada vez más extendida y con efectos muy graves en las plantaciones de pinos de Galicia. Precisamente este es el objetivo del Grupo Operativo Piña, que trabaja desde hace un par de años en mejorar las dos especies que conforman el grueso de las masas de coníferas de la comunidad, el ‘pinus pinaster’ o pino gallego, y el pino radiata.

Los árboles mejorados se obtuvieron en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, que colabora en el proyecto junto a la Fundación Arume, la Asociación Forestal de Galicia y la Xunta, y ahora se reproducen en viveros como el de Maceda, donde trabaja Francisco Lario, técnico en producción vegetal forestal e I+D+I.

Allí, explica Lario, se han producido ya unos 40.000 ejemplares de ‘pinus pinaster’ resistente al nematodo, y más de la mitad ya están instalados en el monte, en su mayoría en Galicia, pero también en zonas de Portugal y del País Vasco. Primero se repartieron en plantaciones demostrativas, y ahora en plantaciones de empresas y comunidades de montes vecinales para ver su desempeño.

En todo caso, es muy pronto para ver cómo reaccionan, puesto que «la enfermedad del nematodo se observa en árboles adultos», porque el Monochamus, el escarabajo portador de la enfermedad, «se alimenta de brotes con más de 3 centímetros de diámetro». «A medio plazo, cuando los árboles tengan unos 6 metros de altura», explica, es cuando podrán empezarse a ver los resultados, si bien en Lourizán ya se ha demostrado de forma empírica que resisten mejor a la plaga.

Estos árboles resistentes al nematodo se consiguieron inoculando la enfermedad en ejemplares jóvenes, a partir de los que se obtienen nuevas plantas a través del proceso de estaquillado —en vez de mediante semillas, se propagan a partir fragmentos de la planta madre, asegurando la transmisión de las características que se busca promover—.

Alta calidad genética

Además de con el pino gallego, el proyecto también está trabajando en la obtención de pino radiata de alta calidad genética. Este otoño, indica Lario, comenzarán a estaquillar estos ejemplares, y el objetivo es obtener la planta comercial a partir de finales del año que viene. En este caso, señala, estas plantas presentan una mejora tanto de crecimiento —esto es, de producción en volumen—, como de forma, para que los troncos sean más rectos y, por lo tanto, más rentables económicamente.

Se trata, en definitiva, de un proyecto que busca garantizar la materia prima para uno de los pilares fundamentales del sector forestal —la cadena industrial del pino genera dos tercios de los casi 3.000 millones de euros de facturación que representa el sector gallego y el 90% de su transformación se hace en la comunidad—, pero cada vez el terreno dedicado a esta especie es menor, en parte por las plagas, en parte por el avance del eucalipto. En los últimos 15 años, de hecho, se perdieron 140.000 hectáreas de pino, y los aserraderos temen que empiece a escasear en cuestión de un par de décadas.

De hecho, el ámbito de la transformación industrial de madera «ya está pensando que en 30 o 40 años no va a tener pinos que cortar», explica Lario, por lo que este tipo de innovación, que tiene como objetivo final trasladar la innovación al terreno y a los propietarios forestales para cubrir las necesidades reales en Galicia de 5 millones de árboles al año, es fundamental. En todo caso, señala, «esta estructura es muy cara y si no lo hiciese la Administración no sé si lo haría alguien».