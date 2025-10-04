Besteiro pide a Rueda que copie las políticas de vivienda de Salvador Illa en Cataluña

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, exigió ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «abandone el bloqueo impuesto por Feijóo a las comunidades autónomas» y siga el ejemplo de Cataluña que se ha sumado al Plan de Vivienda del Gobierno y recibirá así 1.000 millones de euros.

«Debe actuar como un presidente libre y estar a la altura del mayor problema que angustia a los gallegos», aseguró el socialista gallego tras entrevistarse en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Así destacó las políticas del Gobierno catalán, que está ejecutando 50.000 viviendas hasta el año 2030 y que fue pionero en la implantación de zonas tensionadas para contener los precios de los alquileres.

La crisis habitacional y el avance de la ultraderecha fueron dos de los temas que centraron el encuentro entre Besteiro e Illa.

Así, valoró que, «tras 16 años en los que el PP no impulsó vivienda pública desde la Xunta», el Gobierno central ofrece 390 millones de euros a Galicia en el Plan de Vivienda destinados a desarrollar estas políticas.