La UE ve en Red Natura falta de conservación
La Comisión Europea avisa de que Galicia «no fijó objetivos y medidas de conservación suficientemente específicas en sus zonas especiales de conservación (ZEC), incluidas las afectadas por incendios». Así consta en una respuesta al eurodiputado socialista Nicolás Casares.
