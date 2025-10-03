Septiembre negro en el asfalto: Galicia, la tercera comunidad con más muertos

Septiembre fue un mes más negro, si cabe, en las carreteras españolas. En nueve comunidades autónomas, entre ellas Galicia, aumentaron los accidentes de tráfico mortales dejando un balance en el conjunto del país de 114 fallecidos, un 13% más que los primeros nueve meses del año pasado. Galicia fue la tercera autonomía donde más aumentaron los siniestros con víctimas este septiembre: un total de 10 muertos, el doble que los registrados en 2024 (5), según el balance de la DGT. También repuntaron los accidentes mortales en Asturias (dos fallecidos más), Baleares, Cantabria, Extremadura, Navarra y País Vasco (3 más en cada territorio), Cataluña (+6) y Comunidad Valenciana (+11).

Con el mismo balance que en septiembre del año pasado figuran Madrid (9 fallecidos), Murcia (4) y La Rioja (0). En el otro extremo del mapa de siniestralidad en España destacan Castilla y León, con 10 víctimas mortales menos; Canarias (-6), Castilla-La Mancha (-5), Aragón (-4) y Andalucía (-1). En total, 114 fallecidos en la red viaria del país el mes pasado, un 13% más que hace un año. Con este balance, se eleva a 863 el número de fallecidos en España en lo que va de 2025, un 2% menos que en el mismo periodo de 2024. En el caso de Galicia, los primeros nueve meses de este año suman ya 68 víctimas mortales, cuatro menos que las 72 del ejercicio anterior. Es un 5,5% menos y representa casi un 8% de los fallecidos en las carreteras españolas, dos puntos por encima del peso poblacional de Galicia en el conjunto del país.

A la cabeza de la siniestralidad mortal en septiembre se coloca Andalucía (19 fallecidos), seguida de Comunidad Valenciana (16), Cataluña (14) y en el cuarto puesto Galicia (10). Desde Tráfico atribuyen el aumento de la siniestralidad mortal en septiembre a una mayor movilidad (+1,3 %), si bien este incremento está casi 12 puntos por debajo del registrado en la accidentalidad.

En el punto de mira a nivel nacional, la DGT pone el foco en los colectivos vulnerables —peatones y motoristas—, con un total de 45 muertos, 10 más que en septiembre del año pasado.

Por tipo de siniestro, aumentaron los fallecidos por colisiones frontales, laterales y frontolaterales, salidas de vía y atropellos, mientras que se redujeron los choques traseros o múltiples. Y pese a las campañas de concienciación y vigilancia sobre el uso del cinturón de seguridad, todavía hay un elevado número de conductores que se resisten a viajar con este dispositivo salvavidas. Hasta 13 fallecidos no hacían uso del elemento de seguridad: 10 conductores de turismo, dos de vehículos de transporte de mercancías y un motorista.

De las cuatro provincias gallegas, A Coruña soporta la mayor sangría en sus carreteras, con más del 40% de los fallecidos registrados en Galicia en lo que va de año: un total de 28, un 6,6% menos que los 30 de los primeros nueve meses de 2024. En Lugo, las víctimas mortales se duplicaron, al pasar de 12 a 18; mientras que en Ourense se mantuvo el mismo balance que el año pasado (9) y en Pontevedra se contabilizaron 13 muertos, casi un 40% menos que los 21 de 2024.

Un fallecido en una colisión múltiple en Brión

Un hombre de 64 años falleció hoy en Brión en un accidente múltiple en el que se vieron implicados dos camiones que transportaban aluminio y un coche. Según informa el 112 Galicia, sobre las 08.50 horas, un particular informó de un siniestro con posibles personas atrapadas en el kilómetro 12 de la CG-1.5, en la parroquia de Os Ánxeles. La situación parecía grave, pues por lo menos uno de los implicados estaba inconsciente.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencias señalaron que había un total de tres personas heridas —una de ellas acabó falleciendo— y que ninguna estaba atrapada en el interior de los vehículos, uno de los cuales acabó volcado. Además, fue trasladado en ambulancia a La Rosaleda otro varón, V.M.A. de 54 años, y un tercero al Clínico de Santiago en helicóptero. Fue necesario cortar la circulación para desarrollar los trabajos de los servicios de emergencias. En el operativo participan 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Santa Comba, GES de Brión, Policía Local y servicios de mantenimiento de carretera.