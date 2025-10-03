Santiago recibirá a 15 menores migrantes
La conselleira de Política Social, Fabiola García, avanzó que el Gobierno central trasladará de forma «inminente» a 15 menores migrantes a Santiago y afeó que se haga «por la puerta de atrás». Según denunció, tuvo conocimiento «de forma extraoficial» de la llegada de estos menores, que se suman a los 15 que llegaron a A Coruña la semana pasada.
