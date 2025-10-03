Moreno Bonilla en el Foro La Toja: «Tener energía propia es la puerta de entrada para reindustrializar»

Europa se enfrenta a multitud de retos políticos, entre ellos la gestión de la energía o la defensa. Uno de los protagonistas de la segunda mesa de la jornada del Foro La Toja fue el presidente de Andalucía y vicepresidente del Comité Regiones de la UE, Juanma Moreno Bonilla, quien defendió que es preciso «restar burocracia al marco europeo», con el propósito de «paliar la hiperregulación a la que estamos sometidos», así como «frenar los planes de recentralización» de los fondos europeos.

En esta cuestión, coincidió el exvicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, quien, hablando un español perfecto, resaltó que la Unión Europea estuvo «obsesionada con las reglas». «Fue la campeona mundial de la regulación», dijo en una mesa en la que también participaron la profesora de la IE University Amanda Sloat y el editor Europa Político, Jamil Anderlini.

En la conversación se habló también de energía, una cuestión que Moreno destacó como clave: «Tener energía propia es la puerta de entrada para una reindustrialización potente en España y Europa».

El pulso con China ocupó gran parte del diálogo en el que Anderlini pidió «reducir la dependencia económica de China del resto del mundo», mientras que Sloat afirmó que «la situación de Estados Unidos es mucho peor de lo que se piensan los europeos».