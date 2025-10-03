Las ‘mates’, un problema complejo
Docentes sugieren recortar temarios, enseñar con propuestas pegadas a la realidad de los chavales o dedicarle más horas a la disciplina para mejorar el rendimiento del alumnado
Uno de los secretos que explican el tirón de los matemáticos en la empresa privada es su capacidad para resolver problemas, y no solo los que tienen que ver con números, medidas, geometría o álgebra, sino también con «cualquier imprevisto que aparezca en la vida». Así opina Ana Belén Álvarez, profesora de la materia en el IES As Lagoas, en Ourense, para quien dominar la competencia matemática otorga «destrezas» que van más allá de resolver unas cuentas, percepción que comparten sus colegas. Que los adolescentes, habituados a las respuestas inmediatas del móvil, perciban esa «utilidad» sería a la vez —en una relación simbiótica— una de las medidas a las que los docentes apelan para contrarrestar el descenso en el rendimiento de una asignatura con fama de «difícil», creencia que quieren combatir. Si el problema es «multifactorial», exige respuestas desde varios frentes y entre las que repiten se halla el refuerzo horario, contar con grupos más reducidos de alumnos, mejorar la formación inicial y continua del profesorado o apostar por la aplicabilidad mediante problemas cotidianos dedicando más tiempo al razonamiento e impartiendo menos materia.
Aunque a Concepción Aramburu, inspectora de Educación y matemática, le parece «excesivo» hablar en Galicia de situación «crítica» en el aprendizaje de la asignatura, tal como lamenta la Conferencia de Decanos de Matemáticas para España, Ana Belén Álvarez concede que «suele ser una de las materias con mayor índice de suspensos en la ESO». «Es una disciplina que requiere comprender, memorizar y practicar de forma constante y, cuando alguno de estos pasos falla, la brecha se agranda y muchos estudiantes acaban desmotivados», explica.
Un aprendizaje lento en tiempos rápidos
A ello se une, apunta la también matemática, que el aprendizaje pide un ritmo «lento y reflexivo» que «choca» con «la falta de hábito de estudio, la sobrecarga de actividades extraescolares y la inmediatez tecnológica» dentro de un modelo educativo que «no siempre se adapta a la diversidad del alumnado» cuando esa «heterogeneidad» es la regla. En el aula, reconoce, «es difícil trabajar con tantos perfiles variados» que precisan apoyo y con estudiantes a los que les falta capacidad de «concentración» para ponerse a resolver problemas «donde vean la utilidad de lo que estudian», «Y el temario es una locura», añade. Pero los retos no acaban ahí: se suma la «elevada ansiedad» con la que el alumnado afronta los exámenes y el «error», de ahí que apele a trabajar igualmente en lo emocional. «Ningún jugador sale a jugar un partido de Champions pensando que va a perder, porque, si no, ya pierde», ejemplifica.
Aplicar el saber a la vida
Uno de los objetivos de la ESO es que al salir el alumnado sepa aplicar los saberes adquiridos a la vida y a ese aspecto alude Concepción Aramburu al incidir en que el profesorado debe preparar al estudiantado para el mundo de hoy, no el de ayer. Aparte de percibir «un problema de aprendizaje y motivación en el alumnado en general», Aramburu cree que el profesorado debería «evolucionar» ya que lo ve «estancado», «intentando hacer lo mismo» cuando el alumnado «tiene una forma diferente de aprender». Que la materia gane atractivo exige «motivarlo un poco más y enseñarle la utilidad», lo que pasaría por un modelo «más competencial», si bien ve al colectivo «resistente al cambio», opina. «Si el mundo cambia, la formación también debe hacerlo», proclama, aunque resulte «más trabajoso y complicado». De ejemplo, pone los porcentajes: no es lo mismo limitarse al cálculo, al estilo «tradicional», que situar la operación en el contexto de unas rebajas. Pero esa vía, la de plantear problemas y razonar, debe venir desde edades tempranas, compaginada con el cálculo, señala.
Utilidad y tiempo
Benjamín Macía, que pasó casi medio siglo enseñando a adolescentes las matemáticas, constata un «descenso de los conocimientos y quizás del interés» por la materia. «Todo el mundo reconoce que son importantes, pero quizás no se entiende la utilidad inmediata», apunta. En esa desafección incidirían, desgrana, la «excesiva amplitud de los programas» que impide «fomentar» un aprendizaje competencial —que sería la dinámica «adecuada», sostiene— o la falta de profesorado especialista en la materia en Primaria. Añade que «el tema de las ratios es importante», dado el incremento del alumnado con necesidades educativas o el «menos motivado». A su juicio, lograr que la materia sea atractiva exige buscar situaciones de aprendizaje «lo más próximas al entorno del alumno, que va a estudiar si tiene utilidad para él» y plantear problemas, pero eso lleva tiempo. «Hay una obsesión con tener muchas asignaturas cuando muchos contenidos son de carácter transversal», cuestiona otro profesor que comparte que habría que ganar tiempo y rebajar temarios para que el alumno reflexione.
La «comprensión lectora», clave (en todas las materias)
El primer paso para entender un problema es leer el enunciado y el alumnado ya falla ahí, por eso profesionales como Ana Belén Álvarez o Concepción Aramburu defienden darle «más peso» en Primaria a las materias instrumentales básicas, Lengua y Matemáticas. De la «comprensión lectora» se ocupa, entre otros factores, el artículo «Reflexións logo dos resultados de matemáticas do informe PISA», publicado en Eduga y firmado por Olga Patiño, maestra de Primaria; Benjamín Macía, como catedrático de Matemáticas adscrito al IES Eduardo Blanco Amor, e Iván Area, catedrático de Matemática Aplicada en la UVigo. Los autores defienden que la comprensión lectora «afecta no solo a las matemáticas, sino a todo el currículo académico» y que de los resultados de PISA «se deduce que una de las cuestiones centrales está relacionada con la falta de comprensión lectora», de «importancia capital en la resolución de problemas».
En ese apartado, salen a relucir las tablets o pequeños ordenadores personales con los que trabaja numeroso alumnado en Galicia, en alusión a E-Dixgal, que se ha reorientado este curso en la mayoría de centros hacia un modelo híbrido. En ese sentido, advierten que el sistema digital «minimiza» la lectura y, por consiguiente, la comprensión lectora y abogan por conciliar lo digital con lo analógico: «El hecho de tener que analizar un problema, tomar nota manuscrita de los datos importantes, desechar los accesorios, articular una estrategia para la resolución, fijar ideas con la escritura quedan eliminados con el uso de la pantalla».
El trabajo detecta asimismo currículos «generalmente muy extensos» que abocan a enfatizar «más» los procedimientos de cálculo que el razonamiento o la creatividad, por lo que animan a su reducción y poder dedicar el «tiempo necesario» a unas aulas «cada vez más diversas». Esa es una de las sugerencias con la que culmina el trabajo, que detecta que hay un problema y que urge a buscar soluciones. Entre otras medidas, se propone un uso «muy excepcional» de tablets u otros dispositivos electrónicos; bajadas de ratio; mejora de la formación inicial y continua docente y más profesores para una atención «más individualizada, necesaria ahora más que nunca por el incremento en el número de casos de TDA y TDAH».
