Las ‘mates’, un problema complejo

Uno de los secretos que explican el tirón de los matemáticos en la empresa privada es su capacidad para resolver problemas, y no solo los que tienen que ver con números, medidas, geometría o álgebra, sino también con «cualquier imprevisto que aparezca en la vida». Así opina Ana Belén Álvarez, profesora de la materia en el IES As Lagoas, en Ourense, para quien dominar la competencia matemática otorga «destrezas» que van más allá de resolver unas cuentas, percepción que comparten sus colegas. Que los adolescentes, habituados a las respuestas inmediatas del móvil, perciban esa «utilidad» sería a la vez —en una relación simbiótica— una de las medidas a las que los docentes apelan para contrarrestar el descenso en el rendimiento de una asignatura con fama de «difícil», creencia que quieren combatir. Si el problema es «multifactorial», exige respuestas desde varios frentes y entre las que repiten se halla el refuerzo horario, contar con grupos más reducidos de alumnos, mejorar la formación inicial y continua del profesorado o apostar por la aplicabilidad mediante problemas cotidianos dedicando más tiempo al razonamiento e impartiendo menos materia.

Aunque a Concepción Aramburu, inspectora de Educación y matemática, le parece «excesivo» hablar en Galicia de situación «crítica» en el aprendizaje de la asignatura, tal como lamenta la Conferencia de Decanos de Matemáticas para España, Ana Belén Álvarez concede que «suele ser una de las materias con mayor índice de suspensos en la ESO». «Es una disciplina que requiere comprender, memorizar y practicar de forma constante y, cuando alguno de estos pasos falla, la brecha se agranda y muchos estudiantes acaban desmotivados», explica.

Un aprendizaje lento en tiempos rápidos

A ello se une, apunta la también matemática, que el aprendizaje pide un ritmo «lento y reflexivo» que «choca» con «la falta de hábito de estudio, la sobrecarga de actividades extraescolares y la inmediatez tecnológica» dentro de un modelo educativo que «no siempre se adapta a la diversidad del alumnado» cuando esa «heterogeneidad» es la regla. En el aula, reconoce, «es difícil trabajar con tantos perfiles variados» que precisan apoyo y con estudiantes a los que les falta capacidad de «concentración» para ponerse a resolver problemas «donde vean la utilidad de lo que estudian», «Y el temario es una locura», añade. Pero los retos no acaban ahí: se suma la «elevada ansiedad» con la que el alumnado afronta los exámenes y el «error», de ahí que apele a trabajar igualmente en lo emocional. «Ningún jugador sale a jugar un partido de Champions pensando que va a perder, porque, si no, ya pierde», ejemplifica.

Aplicar el saber a la vida

Uno de los objetivos de la ESO es que al salir el alumnado sepa aplicar los saberes adquiridos a la vida y a ese aspecto alude Concepción Aramburu al incidir en que el profesorado debe preparar al estudiantado para el mundo de hoy, no el de ayer. Aparte de percibir «un problema de aprendizaje y motivación en el alumnado en general», Aramburu cree que el profesorado debería «evolucionar» ya que lo ve «estancado», «intentando hacer lo mismo» cuando el alumnado «tiene una forma diferente de aprender». Que la materia gane atractivo exige «motivarlo un poco más y enseñarle la utilidad», lo que pasaría por un modelo «más competencial», si bien ve al colectivo «resistente al cambio», opina. «Si el mundo cambia, la formación también debe hacerlo», proclama, aunque resulte «más trabajoso y complicado». De ejemplo, pone los porcentajes: no es lo mismo limitarse al cálculo, al estilo «tradicional», que situar la operación en el contexto de unas rebajas. Pero esa vía, la de plantear problemas y razonar, debe venir desde edades tempranas, compaginada con el cálculo, señala.

Utilidad y tiempo

Benjamín Macía, que pasó casi medio siglo enseñando a adolescentes las matemáticas, constata un «descenso de los conocimientos y quizás del interés» por la materia. «Todo el mundo reconoce que son importantes, pero quizás no se entiende la utilidad inmediata», apunta. En esa desafección incidirían, desgrana, la «excesiva amplitud de los programas» que impide «fomentar» un aprendizaje competencial —que sería la dinámica «adecuada», sostiene— o la falta de profesorado especialista en la materia en Primaria. Añade que «el tema de las ratios es importante», dado el incremento del alumnado con necesidades educativas o el «menos motivado». A su juicio, lograr que la materia sea atractiva exige buscar situaciones de aprendizaje «lo más próximas al entorno del alumno, que va a estudiar si tiene utilidad para él» y plantear problemas, pero eso lleva tiempo. «Hay una obsesión con tener muchas asignaturas cuando muchos contenidos son de carácter transversal», cuestiona otro profesor que comparte que habría que ganar tiempo y rebajar temarios para que el alumno reflexione.