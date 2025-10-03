Galicia en alerta por el avispón oriental: cómo reconocerlo, qué hacer si lo ves y dónde avisar

Galicia se pone en alerta por la posibilidad una nueva plaga: el avispón oriental. Se trata de un insecto invasor que ya está causando estragos en los cultivos y colmenas de Andalucía y que amenaza con llegar al noroeste de la Península.

Tras años de luchar contra la avispa asiática o velutina, esta nueva especie conocida como la vespa orientalis o avispón oriental empieza a poner en sobre aviso a los apicultores y especialistas de la comunidad gallega.

Los primeros registros de la presencia de este insecto en el país son de 2012, cuando se notificó su presencia en provincias andaluzas como Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva o Córdoba. Las asociaciones de agricultores andaluzas alertan sobre su rápida reproducción y el daño que causa en plantaciones y colmenas.

Cómo identificar al avispón oriental: diferente a la velutina

Tanto el avispón oriental como la velutina tienen un tamaño similar, entre 25 y 35 milímetros, y ambas especies se alimentan mayoritariamente de frutas y abejas. Sin embargo, su aspecto difiere.

El avispón oriental tiene un color rojizo y un cuerpo más alargado que el de la velutina. Además, quienes han visto al avispón de cerca destaca su velocidad y su ferocidad; ataca rápido y provoca una picadura muy dolorosa.

Los expertos en plagas destacan la necesidad de desarrollar planes de detección y eliminación de nidos cuanto antes para prevenir su expansión por el territorio gallego. Si nos encontramos con un espécimen o un nido lo principal es alejarnos para evitar su picadura.

Una vez estamos seguros, podemos llamar al 012, el canal telefónico de Atención e Información a la Ciudadanía, para informar de la presencia de esta especie en la zona y que sean las autoridades las que se encarguen de su eliminación.