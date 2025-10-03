En Directo
Directo | Segunda jornada de la séptima edición del Foro La Toja, con Carlos Cuerpo y Feijóo entre los ponentes
Belén Teiga
La séptima edición del Foro La Toja–Vínculo Atlántico se celebra los días 2, 3 y 4 de octubre, centrada esta vez en explorar el nuevo orden mundial con la presencia de Felipe VI. Entre los ponentes se encuentran el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michel Ignatieff; el expresidente Mariano Rajoy; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el expresidente de México Ernesto Zedillo; Alberto Núñez Feijóo o Josep Borrell.
Rajoy carga contra los populismos: «Pueden ser de extrema estupidez»
El estado de las democracias actuales y su futuro centraron la última de las ponencias de la primera jornada del VII Foro La Toja-Vínculo Atlántico. El que fuera presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy, y su homónimo en México entre los años 1994 y 2000, Ernesto Zedillo, definieron el papel de la Unión Europea como «fundamental», en una conversación en la que, como ellos mismos reconocieron entre bromas, demostraron sintonía.
La segunda jornada del Fora la Toja arranca a las 9:30
La primera ponencia de la segunda jornada del Foro La Toja, que comienza a las 9:30, será la siguiente:
Factores de competitividad de la economía española
- Teresa García-Milà, presidenta del Cercle d’Economia
- Borja Ochoa, presidente Ejecutivo (CEO) de Telefónica España
- Héctor Flórez, presidente de Deloitte
- Modera: Yolanda Gómez, subdirectora ABC
Rajoy y Zedillo abogan por la defensa de las democracias en el cierre del primer día del VII Foro La Toja
Tanto Rajoy como Zedillo han trasladado en sus intervenciones la necesidad de defender las democracias actuales. «Para que haya democracia de verdad Europa es capital», señaló el expresidente del Gobierno de España.
Al final del acto, ambos han bromeado sobre su sintonía durante el encuentro. «Mariano es mi hermano gemelo», dijo Zedillo entre risas, a lo que Rajoy le contestó «no podemos no consensuar porque pensamos lo mismo».
Así concluyo esta primera jornada del Foro La Toja que volverá este viernes con las intervenciones, entre otros, del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, o el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.
Zedillo: «La gente no se dará cuenta del colapso de la democracia hasta que viva las consecuencias»
«La gente no se dará cuenta del colapso de la democracia hasta que viva las consecuencias». Con estas palabras, Zedillo pidió «más pedagogía» y aprender del pasado para que no se repitan patrones. «Este es un sistema basado en reglas que costó mucha sangre, no puede basarse ahora en poder. Lo que tenemos ahora se puede destruir», manifestó.
Rajoy bromea sobre su anécdota el año pasado con el tapón de una botella
«Yo soy partidario del bipartidismo y lo que está ocurriendo en España y Europa es terrible», articuló Rajoy, con todo, declaró «no tengo claro lo qué hay que hacer en este momento, más allá de reforzar Europa. Aún así, dio algunas claves importantes de cara al futuro, y es que, en su opinión, es necesario «completar el mercado interior y llevar a cabo una política exterior comunitaria de seguridad y de defensa».
Rajoy bromeó también, al hablar de soluciones, sobre una de las grandes anécdota el año pasado con el tapón de una botella que no era capaz de sacar. «Aquí hay gente inteligente y por eso este año le han puesto una chapa. Más fácil», resaltó entre risas del público.
Zedillo pide más coordinación a la Unión Europea
«Al enemigo no lo vas a derrotar convirtiéndote en populista, al igual que al payaso no lo detienes siendo más payaso, en Europa hay que actuar con responsabilidad», manifestó Zedillo, quien abogó por «una política única y común» frente a las amenazas. «Hay que tomar decisiones más eficientes, coordinando a los países, y luego redistribuyendo los beneficios que traiga esa coordinación», dijo sobre la Unión Europea, aunque reconoció que «esta ejecución está muy distante».
Rajoy, sobre los «problemas» del poder judicial: «No digo que haya perdido su independencia, pero vemos cosas que no nos gustan»
«Europa tiene que respetar las normas de la democracia, ser duro y contundente». Con estas palabras inició Rajoy su segundo turno de palabra en el que habló sobre los «problemas» del poder judicial: «No digo que haya perdido su independencia, pero vemos cosas que no nos gustan en Europa. La independencia del poder judicial queda en tela de juicio».El expresidente del Gobierno de España volvió a hablar de populismos acusándolos de «pescar» el tema de la migración «donde escuchamos barbaridades de unos y tonterías de otros». «Esto solo viene bien para dividir votos», afirmó.
Zedillo: «La última gran potencia benigna que queda es Europa»
El que fuera presidente de México se mostró crítico con «los populistas se dedican a dinamitar las bases de la democracia», un fenómeno que señaló «es bastante reciente». «Lo vemos en muchos países, incluso en el más poderoso del mundo», señaló en referencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Zedillo remarcó que «la última gran potencia benigna que queda es Europa» y que, sobre ella, recae «la responsabilidad moral de defender las relaciones multilaterales». «De momento que no cuente con Estados Unidos», concluyó.
Rajoy habla sobre los «populistas»: «Pueden ser de extrema derecha, extrema izquierda o de extrema estupidez»
Cuestionado sobre si las democracias representativas en Occidente están en peligro, Rajoy señaló que él es «optimista», ya que «no serlo no sirve para nada». «Si alguien conoce un sistema mejor, que lo diga», alegó.
Rajoy cargó, así, contra los populistas, después de hacer un repaso por la historia reciente: «Pueden ser de extrema derecha, extrema izquierda o de extrema estupidez». «Prefiero vivir en una democracia populista que en la mayoría de regímenes autoritarios de extrema izquierda que existen en el mundo», dijo, tras hablar de China o Rusia.
