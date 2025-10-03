Directo | Segunda jornada de la séptima edición del Foro La Toja, con Carlos Cuerpo y Feijóo entre los ponentes

El rey reivindica la multilateralidad frente a la coacción

Repasamos algunos de los momentos más relevantes de la primera jornada del foro, como la intervención inaugural de Felipe VI.

El rey reivindicó el «multilateralismo» como una herramienta esencial para resolver conflictos por la vía pacífica, algo que se perdiendo en la transición entre el viejo mundo salido de la II Guerra Mundial y el nuevo que todavía no se ha mostrado, pero que mientras el espacio lo ocupa una «época claroscura» donde el diálogo ha sido sustituido por la «coerción y la violencia».

