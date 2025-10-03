Los colegios médicos llaman hoy a la huelga contra el nuevo Estatuto Marco

El rechazo del colectivo médico a la propuesta de Estatuto Marco, propuesto por el Ministerio de Sanidad, y que regula las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en la sanidad pública deriva hoy en una nueva jornada de huelga. En Galicia cuenta con el apoyo de los sindicatos O’MEGA y SIMEGA y del Consello Galego de Colegios Médicos.

Los facultativos reclaman contar con un estatuto propio y diferenciado del resto de profesionales de la sanidad pública.

Los colegios médicos gallegos denuncian un «ataque a la dignidad de los profesionales de la sanidad», que «no solo afecta a sus condiciones laborales, sino que también tiene graves efectos para la calidad asistencial en Galicia». Los sindicatos advierten de los «múltiples problemas» a los que se enfrentan en el ejercicio de su profesión, «tales como la sobrecarga laboral, condiciones indignas de trabajo y una creciente desvalorización del personal médico y sanitario en general».

La Xunta ya fijó ayer, en el Diario Oficial de Galicia, los servicios mínimos.