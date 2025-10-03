Los colegios médicos llaman hoy a la huelga contra el nuevo Estatuto Marco
REDACCIÓN
El rechazo del colectivo médico a la propuesta de Estatuto Marco, propuesto por el Ministerio de Sanidad, y que regula las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en la sanidad pública deriva hoy en una nueva jornada de huelga. En Galicia cuenta con el apoyo de los sindicatos O’MEGA y SIMEGA y del Consello Galego de Colegios Médicos.
Los facultativos reclaman contar con un estatuto propio y diferenciado del resto de profesionales de la sanidad pública.
Los colegios médicos gallegos denuncian un «ataque a la dignidad de los profesionales de la sanidad», que «no solo afecta a sus condiciones laborales, sino que también tiene graves efectos para la calidad asistencial en Galicia». Los sindicatos advierten de los «múltiples problemas» a los que se enfrentan en el ejercicio de su profesión, «tales como la sobrecarga laboral, condiciones indignas de trabajo y una creciente desvalorización del personal médico y sanitario en general».
La Xunta ya fijó ayer, en el Diario Oficial de Galicia, los servicios mínimos.
- «No es droga»: la reacción en bloque al veto a las bebidas energéticas
- Facenda ordenó el embargo en 2024 a 17.500 gallegos por impago de tributos
- El Sergas convoca casi 400 plazas por oposición para personal sanitario y de gestión y servicios
- Lagunas sobre quién remedia el radón
- En directo | El Foro La Toja explora el nuevo orden mundial
- Las enfermeras ya concentran cuatro de cada diez consultas en los centros de salud gallegos
- La Xunta destina 100 millones a comprar dos fármacos CAR-T para tratar 250 pacientes con mieloma múltiple
- El furor por las piscinas lleva a que se superen ya las 44.700 en Galicia