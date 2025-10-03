Besteiro pide imitar a Barcelona y educar contra el cambio climático

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, viajó ayer Barcelona con el fin de dar continuidad al grupo de trabajo PSdeG-PSC, que tanto él como el primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, pusieron en marcha el pasado julio.

Besteiro mantuvo ayer una reunión con el alcalde de Barcelona, Jaume Colboni, para analizar la Estrategia de Centros Educativos por el Clima. Y avanzó que presentarán una iniciativa para pedir a la Xunta la creación de programas educativos integrales contra el cambio climático, similar a la que está desarrollando la administración barcelonesa.