Ana Pontón propone una moratoria indefinida en la plantación de eucaliptos

La portavoz nacional, Ana Pontón, propone una «moratoria indefinida del eucalipto» como primer paso para alcanzar un monte «ordenado, multifuncional y en mosaico» que permita «proteger mejor» a Galicia frente a los fuegos.

Así lo trasladó en una visita al municipio pontevedrés de Agolada, donde mantuvo un encuentro con los vecinos de la parroquia de Sexo, una de las afectadas por los incendios de agosto.

Allí, la portavoz nacional reclamó un «giro de 180 grados» en la política forestal del Gobierno gallego para evitar que lo ocurrido este verano se vuelva a repetir, por lo que reclamó establecer una moratoria indefinida del eucalipto, ya que considera que lo que ha habido hasta ahora ha sido «una moratoria fantasma de escasa eficacia». En este sentido, señaló que la propia Asociación de Ingenieros Forestales de la Xunta alertó de que la plantación de eucaliptos aumentó en 6.000 hectáreas desde que empezó la actual moratoria decretada por la Administración autonómica y que finaliza este 31 de diciembre. Y advirtió de que en estos momentos hay unas 230.000 hectáreas más de esta especie de las que estaban previstas en el Plan Forestal.