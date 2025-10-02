El mosquito tigre prolonga su actividad por el calor y amplía su presencia en el área de Vigo

Una picadura más dolorosa de lo normal, que se nota en el mismo momento con una sensación punzante o un ardor leve; o bien una inflamación de la zona varios días —incluso de 3 a 7— y ronchas grandes o pequeñas ampollas, mayores que con otro mosquito. Son algunas de las pistas que, sobre todo a primera hora o última del día, delatan el ‘zarpazo’ del mosquito tigre (Aedes albopictus). Esta especie invasora seguirá en Galicia más allá del verano debido a las altas temperaturas registradas a finales de septiembre y que seguirán a principios de otoño.

«En octubre seguirán activos por las altas temperaturas», advierte la entomóloga de la Universidade de Vigo, Yasmina Martínez, miembro del comité técnico que coordina la vigilancia de este vector en la comunidad.

El calor inusual de las últimas semanas ha favorecido la persistencia de las poblaciones detectadas en el sur de Galicia, donde el insecto invasor está ya asentado.

Y, aunque con resultados son aún preliminares, ya que la temporada no ha finalizado, los muestreos de campo realizados por la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (Regavivec) de la Xunta han confirmado la presencia del mosquito tigre en Moaña, Vigo, Redondela, Cangas —donde ya se confirmó en 2023, pero este año no aparecieron ejemplares hasta septiembre— y Bueu y Mos, que se sumaron este año.

En el caso de Nigrán, se han localizado varios puntos favorables para la cría, pero de momento ninguno ha resultado positivo, por lo que su presencia en este municipio aún no se puede dar por confirmada. «En Nigrán, a pesar de muestrear varios puntos óptimos para la cría de mosquito tigre, de momento ninguno de los focos fue positivo», detallan fuentes de Medio Rural. «Cuando existe una notificación en un nuevo ayuntamiento, desde la red Regavivec se intensifican los muestreos para determinar la presencia del mismo».

Este verano también se detectó por primera vez una trampa positiva en Cangas, lo que amplía el área de distribución del mosquito en torno a la ría de Vigo. Cuando se notifica un posible foco en un nuevo concello, explica Martínez, la red Regavivec intensifica el muestreo para verificar su presencia real y vigilar su evolución.

Y, a lo largo de este año, los concellos donde se identificaron ejemplares (en un número elevadísimo) a través de la aplicación Mosquito Alert son Moaña, Vigo, Cangas, Redondela, Mos, Vilaboa, O Porriño, Bueu y Nigrán, gracias también a la ciudadanía que sube imágenes a la plataforma.

Aunque la presencia del mosquito tigre no supone un riesgo sanitario inmediato , ya que en Galicia no se han registrado casos de transmisión autóctona de virus como el dengue o el chikungunya, sí genera molestias entre la población, poco habituada a sus picaduras. «Como la gente no está acostumbrada, las reacciones cutáneas, e incluso algunas reacciones alérgicas, pueden ser más exageradas», apunta Martínez. La Xunta mantiene activo el sistema de vigilancia y las campañas en colaboración con el Sergas y la Universidade de Vigo.