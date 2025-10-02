Mosquito tigre en Galicia: cómo identificarlo y evitar su propagación

El mosquito tigre (Aedes albopictus), originario del sudeste asiático, se ha convertido en una especie invasora ya asentada en varios concellos de Galicia, ubicados en el área de Vigo (comenzó en O Morrazo) y se diferencia claramente de los mosquitos tradicionales. Mientras estos últimos son generalmente de color uniforme, pican sobre todo de noche y suelen hacerlo de manera aislada, el mosquito tigre presenta un cuerpo negro con una línea blanca que recorre el tórax y patas con anillos blancos, pica durante el día y puede atacar varias veces seguidas.

Además de su apariencia distintiva, su comportamiento también lo separa de los mosquitos habituales: es mucho más agresivo.

Las picaduras del mosquito tigre suelen ser más dolorosas y visibles, provocando enrojecimiento, hinchazón y picor intenso, y en personas no habituadas pueden incluso generar reacciones alérgicas locales. Por estas características, se reconoce fácilmente frente a los mosquitos tradicionales, cuya picadura es más ligera y su actividad se concentra en la noche. Su presencia en Galicia se ha intensificado en los últimos años, especialmente en la zona sur, donde la combinación de temperaturas suaves y acumulación de agua en entornos urbanos favorece su reproducción y permanencia durante más meses del año.

Cría en pequeños depósitos de agua, desde platos de macetas hasta cubos, canalones o cualquier recipiente donde se acumule líquido, y pueden sobrevivir incluso si el agua se evapora temporalmente.

Eliminar baldes con agua estancada: claves para evitar su propagación

Mantener los jardines y fincas limpios, no dejar agua acumulada en recipientes o pequeños depósitos de agua (durante cuatro días o más), así como hacer una buena gestión de los residuos domésticos y emplear repelentes para evitar sus picaduras son los consejos para alejar este agresivo insecto —puede realizar varias picaduras seguidas, en tobillos, piernas y brazos descubiertos—.

Una de las trampas de muestreo del mosquito. / fdv

Las trampas que se utilizan para averiguar el alcance de su expansión utilizan, precisamente, el agua, en una especie de macetas que les atrae, algo de hierba y una tabla de madera para que favorezca que tengan materia orgánica de la que alimentarse y un sustrato para poner huevos. «Cada hembra puede depositar entre 20 y 200 huevos en un mismo recipiente, lo que facilita su expansión en agua estancada». La entomóloga de la Universidad de Vigo Yasmina Martínez subraya que el mosquito tigre se desplaza con facilidad con dispersión pasiva. «Sospechamos que algunos ejemplares adultos pueden haberse movido en coches, en los que entran accidentalmente», indica. «Los huevos podrían ir, por ejemplo, transportados en mercancías que acumulen agua».