El Gobierno se abre a negociar con las comunidades el Plan de Vivienda

Hay 7.000 millones de euros en juego para políticas de vivienda, pero la Conferencia Sectorial celebrada entre el Gobierno y las comunidades se cerró sin acuerdo para aplicar el nuevo plan en el horizonte 2026-2030. Las diez autonomías gobernadas por el PP critican el «autoritarismo» del Ejecutivo por intentar imponer sus medidas para favorecer el acceso a la vivienda sin contar con las administraciones autonómicas. Desde la Xunta se muestran críticos, pero aún confían en llegar a un acuerdo. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, propuso crear un grupo técnico para negociar mejoras en el plan y la ministra Isabel Rodríguez accedió a convocar una reunión multilateral la próxima semana.

«Esperamos que sea fructífero», señaló Allegue, tras una reunión que duró más de cuatro horas. Además, la ministra se comprometió a responder a las alegaciones formuladas por Galicia. «Son propuestas sensatas», justificó.

El nuevo Plan de Vivenda prevé triplicar la inversión destinada a estas políticas en los próximos cinco años. A Galicia le corresponden 399 millones de euros (292 millones más), de los que la Xunta deberá cofinanciar 160 millones, quintuplicando su aportación. De los 7.000 millones que se contemplan para todo el territorio, el 30% se destinará a la rehabilitación de edificios existentes, otro 30%a ayudas a la demanda y el 40% serán subvenciones a la promoción de vivienda protegida.

Novedades

Una de las novedades del plan es que se incrementa del 25 al 40% la aportación mínima que tendrán que hacer las comunidades, algo que ha soliviantado a los gobiernos del PP, salvo a Galicia, que está dispuesta a asumir este mayor esfuerzo inversor. «Tenemos capacidad de financiación para hacerlo», explicó Allegue.

En todo caso para contentar al resto de comunidades del PP, el Ministerio de Vivienda flexibilizó este requisito. Los gobiernos autonómicos no tendrán que cofinanciar el 40% en 2026, pero sí el resto de anualidades —desde 2027 a 2030—. Se hace así por si alguno de los gobiernos autonómicos ya tuviese comprometidos todos los fondos para el próximo año.

Flexibilidad

Para la Xunta, sin embargo, no será un problema. Tampoco discute que la clasificación de vivienda protegida sea permanente, pues en Galicia ya se aplica esta medida. En todo caso, sí exige cambios en el Plan de Vivienda. Entre otras cosas, solicita que se habiliten ayudas para urbanizar suelo para construir vivienda protegida y que se den incentivos al sector privado para edificar pisos públicos. Pide además flexibilidad en las convocatorias de ayudas para que la administración autonómica pueda adaptar las bases de las ayudas y no sean tan rígidas.

«Confiamos en que estas alegaciones sean tenidas en cuenta porque son razonables», señaló la conselleira de Vivenda tras el término el encuentro. El tono de la Xunta, aunque crítico, fue más conciliador que el de otras comunidades del PP como Madrid que dio «un no rotundo» al nuevo plan.

La ministra de Vivienda se comprometió «a poner todo de su parte» para llegar a un consenso y pidió a las comunidades del PP que no vayan «al dictado del PP». «El acuerdo es facilito, sencillo, no les estoy pidiendo la luna», señaló Isabel Rodríguez.