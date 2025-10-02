Galicia, la comunidad donde más suben los abortos: llegaron a 3.650 en 2024
Crecieron un 18% en un año y ya es la cifra más alta desde 2012
El mayor aumento fue en la franja de edad de menores de 20 años
Un tercio no usó método anticonceptivo
En una comunidad con una grave crisis demográfica y con los nacimientos en mínimos, el número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVEs) se dispara. En 2024 un total de 3.650 mujeres decidieron abortar en Galicia, un 18 por ciento más que el año anterior. Se trata del mayor incremento registrado en toda España, donde este tipo de intervenciones para poner fin a la gestación también subieron pero apenas un 3 por ciento. En territorio gallego la cifra de abortos es la más elevada desde el año 2012.
Las políticas para prevenir embarazos no deseados, con la famosa campaña del «póntelo, pónselo» en los años noventa, surtieron efecto y durante décadas el número de abortos fue reduciéndose. Pero en Galicia esta tendencia cambió tras la pandemia. Desde 2022 las interrupciones voluntarias del embarazo empezaron a subir de nuevo. Aún así, la comunidad gallega aún puede presumir de tener la cuarta tasa más baja del Estado en cuanto a número de IVEs por cada 1.000 mujeres.
Lo preocupante es el fuerte incremento registrado en 2024 (hubo casi 600 abortos más que en 2023). Y es entre las menores de 20 años donde más han aumentado las interrupciones de la gestación. El pasado año abortaron en Galicia 382 jóvenes en esa franja de edad, un 30 por ciento más que en 2023.
También fue importante el aumento de IVEs entre las mayores de 40 años (se registraron 357, un 26 por ciento más).
Sin ningún anticonceptivo
Llama la atención que aún es elevado el porcentaje de mujeres que abortaron que no usaron ningún método anticonceptivo: un 33 por ciento. En España es aún mayor: el 49 por ciento. «No basta con garantizar derechos, hay que fortalecer la educación sexual y mejorar el acceso a los anticonconceptivos», declaró ayer la ministra de Sanidad, Mónica García.
En lo que sí se ha avanzado es en que la sanidad pública está garantizada la práctica de abortos. En Galicia el 77 por ciento se realizan en centros dependientes del Sergas. No ocurre así en el resto de España, donde ocho de cada diez siguen realizándose en la privada. «Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente», advirtió la ministra.
No todos los abortos requieren de una intervención quirúrgica. De hecho, en la comunidad gallega el 68 por ciento se realizan mediante métodos farmacológicos, que consisten en la administración de fármacos autorizados para interrumpir el embarazo.
Perfil
En cuanto al perfil de las mujeres que abortan en Galicia, el 67 por ciento no tiene ningún hijo, el 62 por ciento tiene estudios de ESO, Bachillerato o FP y más de la mitad son trabajadoras por cuenta ajena y tienen pareja.
Y, aunque para la mayoría fue su primer aborto, hay un 20 por ciento que ya había pasado antes por una o más interrupciones del embarazo —de hecho hay 66 casos que ya se sometieron a tres o más IVEs—.
En España el número de abortos asciende a 106.172. Suben en todas las comunidades salvo en Aragón, Asturias, Murcia, Navarra y País Vasco. Cataluña tiene la tasa de IVEs más alta y Aragón, la más baja.
La cúpula del PP apoya la propuesta de Vox de informar del síndrome posterior a interrumpir la gestación
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una propuesta impulsada por Vox para que se informe «de manera obligatoria» a las mujeres que quieran abortar del síndrome post-aborto. Y esta polémica iniciativa ha recibido el respaldo de la dirección nacional del PP bajo el argumento de que «la información nunca es un problema».
Así lo confirmó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, donde dijo ser «plenamente consciente» de que este asunto trasciende a la política nacional por «órdenes» del Gobierno para desviar el foco mediático de su «corrupción, incompetencia y negligencia».
Según el partido de Santiago Abascal, el síndrome post-aborto consiste «en trastornos de la conducta alimentaria (TCA), ataques de pánico, consumo de alcohol y drogas».
La medida ha sido muy criticada por la izquierda, que considera que este trastorno «no es un diagnóstico médico reconocido». La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, denunció que se está «extorsionando» a las mujeres y no descarta acciones legales.
