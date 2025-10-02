Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La CIG activa una campaña para fomentar el uso del gallego entre el profesorado

REDACCIÓN

Santiago

La Confederación Intersindical Galega (CIG) lanzó ayer una nueva campaña para fomentar la promoción del gallego desde el profesorado de los centros de educación para que se conviertan en un «agente activo» de normalización lingüística en un contexto de severo retroceso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents