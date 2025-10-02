La CIG activa una campaña para fomentar el uso del gallego entre el profesorado
REDACCIÓN
Santiago
La Confederación Intersindical Galega (CIG) lanzó ayer una nueva campaña para fomentar la promoción del gallego desde el profesorado de los centros de educación para que se conviertan en un «agente activo» de normalización lingüística en un contexto de severo retroceso.
