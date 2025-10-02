Casi 800 centros contarán este año con auxiliares de conversación
Educación recibió a los 690 colaboradores procedentes de 19 países
REDACCIÓN
La Consellería de Educación dio ayer la bienvenida a los 690 auxiliares de conversación procedentes de 19 países que prestarán durante este curso apoyo al aprendizaje de lenguas extranjeras en la enseñanza gallega. En total, según la Xunta, serán 791 los centros educativos repartidos por toda Galicia, hasta en 238 concellos diferentes.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, recordó durante el acto de recepción que destacó que Galicia «alcanza este año un nuevo récord histórico de auxiliares» y lo hace en el marco de la apuesta del Gobierno gallego por otorgar al alumnado «igualdad de oportunidades a la hora de formarse en idiomas, una competencia fundamental en el siglo XXI».
La experiencia, incidió, no es solo formativa, sino también de «hermandad entre culturas y pueblos». Además, resaltó el elevado grado de satisfacción de los centros que cuentan con estos auxiliares —que prestan apoyo a la enseñanza de hasta cinco lenguas diferentes: inglesa, francesa, portuguesa, alemana y china— y entre el propio colectivo: un 50% repite.
