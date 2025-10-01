La Xunta anuncia un ensayo clínico para cánceres sin opción terapéutica

El año que viene, la Xunta de Galicia impulsará un ensayo clínico para aquellos cánceres avanzados huérfanos de tratamiento para determinar si existe o no alguna alternativa y garantizar el acceso a los tratamientos avanzados de toda la población. Así lo anunció ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la apertura del programa formativo 'Medicina personalizada e de precisión: presente e futuro'.

Según explicó el titular de la cartera gallega de Sanidade, mediante este ensayo clínico —denominado Prescigal-Trial—, y tras recoger las muestras de sangre o de realizar una biopsia a los candidatos, se hará un análisis genético de sus células para obtener biomarcadores específicos.

Con los resultados obtenidos se elaborará un informe para su análisis ante el Comité Molecular de Tumores, que se encargará de debatir cada caso para determinar si existe algún tratamiento que se adapte a las variaciones genéticas de los pacientes, o bien si existe algún ensayo clínico en activo apropiado.

Al respecto, Caamaño subrayó los «importantes pasos» que la Xunta está dando en los ámbitos de la medicina personalizada y de precisión, reivindicando que la Estratexia Galega de Oncoloxía de Precisión «tiene por objetivo principal garantizar la igualdad en el acceso a los diagnósticos y a las terapias a todos los pacientes y, así, conseguir un sistema sanitario más efectivo, seguro, eficiente y, sobre todo, equitativo.