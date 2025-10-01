La Xunta admite que está «lejos» de reducir un 50% el desperdicio alimentario

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, alertó ayer de que Galicia está «lejos» de cumplir el objetivo de la Unión Europea para 2030 de reducir un 50% del desperdicio alimentario.

Según explicó la conselleira, en el sector de la hostelería y la restauración «el mayor drama es cuando la comida vuelve a la cocina y su destino es la basura», mientras que para el Gobierno gallego el problema es que esos residuos «no van al contenedor adecuado».

«Hay una pata fundamental que es la hostelería. Sin ellos no vamos a llegar al objetivo que nos marca Europa de que en el año 2030 se pueda reducir un 50% el desperdicio alimentario en Galicia», explicó en un acto en A Coruña junto a hosteleros.

Para lograrlo, la Xunta ha repartido más de 60.000 tuppers reutilizables y 25.000 bolsas para separar residuos. «Nos quedan cinco años de trabajo intenso para alcanzar este objetivo», concluyó.