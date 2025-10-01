«La vacuna de la gripe no siempre evita la infección, pero sí las complicaciones»

¿Hemos entendido que la gripe no es una enfermedad leve?

Los profesionales sanitarios lo tenemos un poquito más claro. La población quizás ha relajado un poco la percepción del riesgo, tanto de gripe como de covid. A pesar de ello, Galicia puede presumir de ser la comunidad donde la ciudadanía confía más en la protección de estas vacunas, porque es la que, año tras año, alcanza mayores niveles de cobertura.

¿Cómo debemos prepararnos para la llegada de la dolencia?

La gripe es una infección respiratoria aguda. Aunque muchas veces los síntomas desaparecen en dos o tres días, hay personas con una inmunidad más comprometida que pueden tener complicaciones graves, con ingresos en UCI y fallecimiento. Así que sí, hay que prepararse. La vacuna, aunque no siempre evita la infección, evita las complicaciones más graves. Es una protección indudable.

¿Cómo será la gripe este año?

De momento hay una circulación muy baja. Lo que encontramos ahora es el virus de la variante H1N1. Se espera una campaña similar a la del año pasado, que va a estar muy condicionada por los niveles de cobertura que alcancemos en la vacunación.

No será virulenta entonces...

No, ahora mismo no se prevé. Pero hay que vacunarse porque creemos que los altos niveles de cobertura de la temporada pasada provocaron que la onda epidémica de gripe en Galicia fuera menos intensa que en otras comunidades.

Este año Galicia extiende la vacunación infantil hasta los 11 años y es la única en hacerlo. ¿Por qué se toma la decisión?

Obviamente, queremos aumentar la protección en esa población infantil. El de los niños es un grupo de edad bastante afectado por la gripe. Además de protegerlos, son transmisores de la enfermedad a sus convivientes, como abuelos y abuelas, con lo que es también una estrategia de prevención colectiva. Gracias a la gestión y esfuerzos que se hacen en Galicia se ha podido aumentar la protección hasta los 11 años.

Pediatras, infectólogos y vacunólogos reclaman que esa vacunación se extienda hasta los 17 años. ¿Cómo lo ven?

Es pronto para adelantar eso, pero obviamente el objetivo sería vacunar a cuanta más población, mejor. La gripe es universal, pero las estrategias de salud pública deben combinar los recursos y la eficiencia de las actuaciones.

Unos 19.000 niños van a recibir la vacuna en los colegios. ¿Qué tiene de positivo?

Aunque la campaña ordinaria transcurre en los centros de salud, queríamos evaluar la estrategia de acercar esa vacunación al centro escolar, porque es una facilitación para las familias no tener que pedir cita o permiso en el trabajo para acompañar a los hijos. Se busca facilitar la conciliación familiar y aumentar el acceso a la vacuna.

¿Va a haber menos casos de gripe o infecciones más leves?

Eso habrá que verlo al final, pero en la pasada campaña, en la que Galicia obtuvo una cobertura del 65% en niños, notamos a nivel epidemiológico una curva más estable, no con ese pico de ingresos y de consultas típico de las infecciones estacionales. A diferencia de otras comunidades, Galicia tuvo una onda más baja.

Muchos especialistas recomiendan una tasa de vacunación del 95% en niños. ¿Qué expectativas de participación hay en este plan piloto que se pone en marcha en los colegios?

Nos gustaría llegar al 70%. Es el objetivo marcado, pero lo ideal sería llegar al 80% de vacunados.

Es una vacunación voluntaria. ¿Prevén muchas negativas?

En general nos hemos reunido con actores del ámbito educativo, las familias y la pediatría, y la acogida ha sido bastante buena.

Esa vacunación se hará en 55 centros. ¿Cómo se eligieron?

Era inviable extenderla a todos los centros, así que pilotamos la experiencia en una muestra que queríamos que fuese significativa. Llegamos a la conclusión de que teníamos que vacunar al menos a 19.000 niños y, en base a eso, seleccionamos 55 centros de ámbito urbano, rural y semiurbano, entre los que hay centros públicos, privados y concertados.

La vacuna intranasal que van a recibir los niños es menos dolorosa. ¿Es igual de efectiva?

Hay evidencias de que les confiere una protección un poco mayor porque, además de la inmunidad que genera en la producción de anticuerpos, genera inmunidad local en la mucosa nasal.

Otra novedad este año es que los mayores de 70 años reciben una dosis de alta carga. ¿Habrá menos hospitalizaciones?

Nosotros ya usábamos esa vacuna de alta carga en población de 80 años y más y en usuarios de centros sociosanitarios, y este año aumentamos la franja de edad. Esa vacuna tiene un 30% más de protección frente a las hospitalizaciones que la estándar.

Una de las metas es que el personal sanitario se vacune más. El año pasado lo hizo el 53%. ¿Por qué esa resistencia?

Se explica por la percepción de bajo riesgo que tiene el profesional sanitario. Tenemos que llegar a ese objetivo del 75% que nos marcamos también para los mayores. Así que los animamos a que se vacunen de gripe y de covid. Estamos, aun así, en niveles de vacunación más elevados que antes de la pandemia. No podemos olvidar las lecciones aprendidas.

El Centro de Control e Prevención de Enfermidades nació para anticiparse a las pandemias. ¿Alguna a medio plazo?

De momento, nada fuera de lo habitual, pero en 2026 nos vamos a centrar en prevenir las infecciones de transmisión sexual. Hasta ahora las estrategias estaban más centradas en el VIH, pero ahora el problema está en el aumento de la gonorrea, la clamidia o la sífilis.