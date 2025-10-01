El TSXG deniega la suspensión cautelar de la tasa turística de Santiago
REDACCIÓN
La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) denegó ayer la suspensión cautelar, solicitada por la Asociación Unión Hotelera Compostela, de la recarga municipal establecida por el Ayuntamiento de Santiago al impuesto autonómico a las estancias turísticas, la llamada tasa turística, que, finalmente, entrará hoy en vigor.
En el auto, contra el que no cabe presentar recurso, la Sala advierte de que «no examina la validez» de la conocida como tasa turística, algo que hará cuando «entre en el fondo del asunto y emita sentencia». En todo caso, los magistrados concluyen que el interés de la Unión Hotelera no es mayor al interés público « inherente a las inversiones y gastos a los que el importe recaudado afecta», y que «no hay perjuicio económico inmediato y evidente» por la entrada en vigor de la tasa puesto que «no establece un gravamen económico directo e inmediato para el colectivo representado por la asociación».
