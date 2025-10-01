El sector de la discapacidad intelectual denuncia estar en una «situación límite»

La Federación Fademga Plena Inclusión Galicia y la Asociación Empresarial para la Discapacidad Intelectual advirtieron ayer en un comunicado difundido a los medios de la «situación límite» en la que se encuentra el sector de la discapacidad intelectual, «derivada de la negativa de la Xunta a actualizar adecuadamente los precios del concierto social para compensar los incrementos de los costes reales».

Concretamente, señalan que la Xunta incumple «su compromiso de asumir los incrementos salariales de más del 10% derivados de la entrada en vigor del XVI Convenio Colectivo de centros y servicios de atención a la discapacidad», y se niega a compensar la subida de los costes de la prestación. Todo ello, advierten, «compromete la viabilidad de numerosos centros y servicios», asegurando que hay entidades que ya están trasladando su preocupación ante la posibilidad de tener que cerrar.