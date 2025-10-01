El modelo educativo híbrido, galardonado a nivel estatal

El modelo de educación híbrida de Galicia fue reconocido ayer a nivel estatal con la primera edición del premio que otorga el Observatorio Nacional de Educación Digital (ONED), un consorcio integrado por entidades tanto públicas como privadas vinculadas a la investigación. El galardón lo recogió el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en un acto que tuvo lugar con motivo de las jornadas de colaboración público-privada en educación organizadas por esta organización, cuya labor se centra en generar conocimiento colectivo y ofrecer información actualizada sobre la educación digital en España.

Este premio, explicó Rodríguez, «supone un aval a la continua labor realizada en los últimos años gracias a un diálogo permanente con todos los agentes que integran la comunidad educativa». En su intervención en el acto, remarcó la necesidad de abordar los retos tecnológicos «con sentido común» para sacarle «el máximo rendimiento» a las competencias digitales desde una perspectiva didáctica y «siempre poniendo al alumno en el centro de las decisiones». Asimismo, puso el foco en la futura Lei de Educación Dixital, que regulará la comunidad educativa ante nuevos desafíos como la IA.