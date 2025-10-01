Galicia traslada al Gobierno sus propuestas para el Plan de Vivienda

Xunta y Gobierno central mantuvieron ayer una reunión bilateral previa a la conferencia sectorial de vivienda que se celebrará mañana jueves. El secretario xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García, trasladó al director general de Vivienda, Francisco Javier Martín, las demandas de Galicia como que se impulse la construcción y el desarrollo de suelo residencial.

El Gobierno pide a las comunidades que se sumen al Plan de Vivienda, pero las autonomías del PP son reacias. Mientras, el Parlamento gallego, con los votos de PP y PSOE, insta al Gobierno a consensuar el nuevo plan con las comunidades.