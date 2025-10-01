Las consultas a enfermería en Primaria crecen el doble que las visitas al médico

Faltan médicos de familia, mientras la demanda de atención sanitaria en una comunidad tan envejecida como Galicia está al alza. Ante esta situación, se está apostando por reforzar el papel de la enfermería para descargar de trabajo al facultativo de Primaria. Y se está consiguiendo, pues las enfermeras han absorbido el 60 por ciento del incremento de consultas registrado en los últimos cinco años. En 2024 los centros de salud atendieron 25,9 millones de citas, casi 1,2 millones más que en 2019. Y han sido las visitas a enfermería las que más aumentaron: casi un 8 por ciento, el doble de lo que crecieron las consultas con el médico de familia (3 por ciento más).

Desde el Sergas apuestan por fortalecer el rol de las enfermeras y que estas vayan asumiendo más competencias. Así, por ejemplo, se ha ido ampliando progresivamente la potestad de estas profesionales para prescribir medicamentos. A día de hoy ya pueden recetar más de 140 tipo de fármacos en Galicia. De esta manera se libera de trabajo a los facultativos de Primaria, sobrecargados por la escasez existente de médicos en la plantilla del Sergas y el incremento de la demanda sanitaria.

Según la base de datos de Atención Primaria publicada por el Ministerio de Sanidad, de las 25,9 millones de consultas gestionadas por los centros de salud en 2024, el 37 por ciento fueron atendidas por enfermeras (9,7 millones) y el resto por los facultativos (16,1 millones).

Consultas en atencion primaria en Galicia / Hugo Barreiro

Aumento de consultas

En conjunto, la carga de trabajo de los profesionales sanitarios ha crecido respecto a los tiempos prepandemia. Los ambulatorios atienden ahora un 5 por ciento más de consultas. Pero han sido las enfermeras las que han asumido el grueso de este incremento en la carga de trabajo. Estas profesionales reciben ahora 686.000 visitas más que en 2019. Mientras, los facultativos atendieron 506.000 citas más respecto a hace cinco años.

Así, se incrementaron un 5 por ciento las visitas presenciales a las enfermeras, que también elevaron un 80 por ciento las citas telefónicas y además acuden más a domicilios para tratar a pacientes.